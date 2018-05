Ruta Energética: Gobierno busca reducir tiempos de tramitación ambiental de proyectos

La Moneda presentó este viernes su Ruta Energética, con 10 metas para los cuatro años de Gobierno.

El Presidente Sebastián Piñera, durante su discurso, destacó que la economía chilena va creciendo, recalcando uno de los compromisos de la agenda: reducir los tiempos en, al menos, 25 por ciento de las tramitaciones ambientales de proyectos energéticos, con tal de mejorar la inversión.

El Mandatario anunció "la reducción del tiempo de tramitación ambiental de los proyectos que se acojan a este Plan +Energía respecto a los plazos que hemos tenido en los últimos tiempos".

"Hoy, sacar adelante un proyecto de energía es una verdadera odisea y muchos de esos proyectos, buenos proyectos, mueren en el camino no porque no tengan la capacidad de aportar al desarrollo de nuestro país, sino porque no son capaces de sobrevivir en una burocracia kafkiana y a veces realmente absurda", expresó el Mandatario.

La agenda energética también contempla cambios a la institucionalidad, por ejemplo, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la electromovilidad en el transporte público y realizar un mapa de la vulnerabilidad, identificando a las familias chilenas que aún no cuentan con electricidad.

Compromisos de la Ruta Energética

Estos son los 10 compromisos de la Ruta Energética, una agenda de intenciones donde falta materializar:





Levantar un mapa de vulnerabilidad energética del país, identificando a las familias que no cuentan con electricidad y otros servicios energéticos, con miras a acortar las brechas existentes. Modernizar la institucionalidad energética para aumentar la eficacia gubernamental y prestar un mejor servicio a la ciudadanía, en particular de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Reducir en un 25 por ciento el tiempo de tramitación ambiental de los proyectos que se acojan al Plan +Energía, respecto a los plazos registrados en los últimos cuatro años. Alcanzar cuatro veces la capacidad actual de generación distribuida renovable de pequeña escala (menor a 300 KW) al 2022. Aumentar en al menos 10 veces el número de vehículos eléctricos que circulan en nuestro país. Modernizar la regulación de la distribución eléctrica mediante un proceso participativo, de manera que se permita recoger las nuevas realidades del sector energético y faciliten su implementación, en forma eficiente y competitiva. Regular los biocombustibles sólidos como la leña y sus derivados, otorgando al Ministerio de Energía las atribuciones necesarias para establecer especificaciones técnicas y el reglamento de aplicación para la comercialización de la leña en zonas urbanas. Establecer un marco regulatorio para la eficiencia energética que genere los incentivos necesarios para promover el uso eficiente de la energía en los sectores de mayor consumo (industria y minería, transporte y edificaciones), y crear una verdadera cultura energética en el país. Iniciar el proceso de descarbonización de la matriz energética a través de la elaboración de un cronograma de retiro o reconversión de centrales a carbón, y la introducción de medidas concretas en electromovilidad. Capacitar a 6.000 operarios, técnicos y profesionales, desarrollando competencias y habilidades en la gestión y uso sostenible de la energía, en el sector eléctrico, de combustibles y de energías renovables, certificando al menos a 3.000.

