Usuario alerta sobre nueva estafa asociada a pagos de luz: “Tienen la base de datos”

Un usuario de redes sociales se hizo viral tras alertar sobre una nueva estafa que imita al sitio web de la Compañía General de Electricidad (CGE).

El afectado aseguró que al no encontrar la boleta para pagar su cuenta eléctrica, decidió buscar en Google cómo hacerlo, e ingresó al primer resultado que apareció, un portal llamado Consultacge.com.

"Caí en una estafa. Yo que me creía una persona inteligente. (...) Caí en una de la forma más estúpida que se les pueda ocurrir y fue intentando ser una persona responsable que paga la luz. Debo admitir que tenía una red flag tremenda, cuando la busqué tenía publicidad", relató.

Sin embargo, el afectado no pensó mucho en ello, ya que aseguró que el sitio fraudulento tenía la base de datos de los clientes de la compañía.

"Yo puse mi número de cliente y salió cuánto debía y todo, era lo mismo que yo recordaba que debía", comentó.

Tras continuar con el pago sin cuestionamientos, el hombre recibió un comprobante en inglés que invitaba a los usuarios a escribir al mail javiplaypeliculas@gmail.com en caso de dudas. Fue entonces que se dio cuenta que había sido víctima de una estafa y decidió compartir la experiencia para alertar a otras personas.

"Hay una ley nueva, que yo no cachaba, que es como de fraude. Acá les dejo el dato por si les sirve, pero tiene estos pasos. Tienes que avisar, te bloquean esta cuestión, te mandan un comprobante, tienes que hacer una declaración jurada al banco. Todo esto es muy rápido. Tienes que hacer una denuncia que la puedes hacer en Carabineros en Comisaría Virtual. Después te llega tu denuncia al correo", concluyó.