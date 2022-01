Familia atacada a tiros en la Provincia de Arauco dejará el hospital en las próximas horas

En buen estado de salud se encuentra el carabinero que el viernes fue atacado con disparos cuando se trasladaba, junto a familiares, por la Ruta P-72S, entre las comunas de Tirúa y Cañete, Región de Biobío.

El ataque dejó al sargento segundo Mariano Riquelme herido tras recibir cuatro impactos de bala, a su hija de 7 años con una lesión en la cabeza y lesiones menores a su suegra. Todos recuperándose de buena manera y con opciones de ser dados de alta este sábado.

"El estado de los pacientes es bastante bueno, afortunadamente hoy se puede concluir que son lesiones leves. El sargento Riquelme fue dado de alta ayer y hoy probablemente va a ser dada de alta a su suegra y su hija de 7 años", informó el director subrogante del hospital, Arturo Rojas.

Anoche fue dado de alta Sargento Segundo COP de Carabineros, herido en un hecho violento en Tirúa. Permanecen internados en el Hospital Regional de Temuco su suegra e hijas, fuera de riesgo vital. El policía permanece en el centro asistencial — pedro (@jpedro0116) January 29, 2022

En esta línea, el funcionario de la salud explicó que "el estado de salud es bueno" en el caso de todos los afectados, los que "han ocupado camas que son de mediana complejidad, por lo tanto no están en una situación crítica".

Además, se dio cuenta que el sargento "está acompañando a su familia hoy en el hospital y probablemente va a ser acompañado a su domicilio".

Así quedó el auto del carabinero. El Gobierno ha hablado de un "acto terrorista" y no descarta un "ataque dirigido".

"Se presume que son heridas de perdigones, según la información que se tuvo a la vista clínicamente hablando. No se descarta que sea (de bala), no soy el encargado de decirlo, pero esa es la información que tenemos de este minuto", puntualizó Rojas.

Pese a esto, impactos balísticos y no de perdigones son los que se evidencian en el vehículo donde se trasladaban los afectados.

Duarante esta mañana, el delegado presidencial regional, Víctor Manoli; el coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar; y el jefe (s) de la IX zona de Carabineros La Araucanía, César Bobadilla, se reunieron con directivos del hospital regional y visitaron al uniformado afectado.

"NO SE PUEDE DESCARTAR NINGUNA HIPÓTESIS"

Sobre los detalles de este delito, el general Bobadilla explicó que "la dinámica (de los hechos) es la versión preliminar que nosotros tenemos por parte del mismo sargento Riquelme, que es que él se traslada en su vehículo particular, vistiendo de civil y no de servicio, con su grupo familiar".

"A cuatro o cinco kilómetros del trayecto de la Ruta P-72S, al llegar a Tirúa, fue atacado -como lo hemos dicho de manera cobarde y violenta- por un grupo de sujetos, quienes, amparados en el follaje de los de la inmediaciones de la ruta, efectuaron disparos de manera discrecional", puntualizó el funcionario policial.

En esta línea, señaló que no se ha comprobado la cantidad de impactos balísticos que realizaron estos antisociales, pero sí que "fueron efectuados de manera directa al vehículo que se desplazaba".

Finalmente, Bobadilla indicó que "tenemos claridad, preliminarmente, que podrían haber disparos múltiples a través de escopeta o bien podrían haber impactos únicos provenientes de un armamento automático".

Por su parte, Urquízar aseguró que "en este caso no se puede descartar ninguna hipótesis (ataque por ser uniformado), hay hechos objetivos. Es una persona, un carabinero que forma parte de control de orden público de la Subcomisaría de Tirúa, que iba en su vehículo con su familia y le dispararon a matar tanto a él como a su familia, sin ninguna otra motivación".

Además, el coordinador de la Macrozona Sur adelantó que "estamos esperando el parte para efectos de poder presentar la querella por homicidio frustrado y disparo injustificado en contra de don Mariano y toda su familia".

INDH SOLICITÓ AL ESTADO "GARANTIZAR" LA SEGURIDAD EN LA MACROZONA SUR

En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reaccionó ante este delito ocurrido en la Provincia de Arauco y solicitó al Estado que "garantice" la seguridad de las personas en la Macrozona Sur.

"Exigimos justicia ante los actos de violencia en Tirúa que terminaron con un carabinero y tres miembros de su familia heridos. Emplazamos al Estado de Chile a que garantice la seguridad de todos los habitantes de la Macrozona Sur de nuestro país", puntualizó el INDH a través de sus redes sociales.