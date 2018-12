Conocida casa navideña de La Florida apagó sus luces por quejas de los vecinos y alcalde replicó

Hace ocho años Juana Palominos llena de luces navideñas su casa en la comuna de La Florida, pero este año debió retirar el espectáculo que atraía a decenas de personas todas las noches.

La dueña de casa explicó a LUN que sus vecinos le reclamaron y no seguirá con la tradición este año: "No quieren que prenda las luces porque llega mucha gente a mirar. Dicen que podía ser peligroso porque atraía a los ladrones, pero nunca ha pasado nada. Si pasa algo, me van a echar la culpa a mí".

"Me bajonearon los problemas", agregó, asegurando que "reclamaban que la gente que venía a mirar la casa pisaba el pasto, que botaban las colillas de cigarro, que se estacionaban en las orillas de la casa, que le tapaban la entrada del estacionamiento al vecino de al lado, que incluso llamó a Seguridad Ciudadana".

"Es injusta la acusación, o quizá es envidia porque ellos no pueden hacerlo", dijo.

Pero decenas de cartas de niños le piden que vuelva a poner las luces: "Me gustaba decorar porque a los niños les llamaba la atención. De a poco empezó a llegar mucha gente. Hasta el tío Emilio me vino a ver", contó.

Segú ella, no pagaba una cuenta de luz mucho más cara, pues usaba luces LED y se preocupaba de la seguridad del hogar con 65 alargadores certificados.

El alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, lamentó la situación y anunció a través de Twitter que "como municipalidad haremos desde ahora lo posible para recuperar esta tradición amenazada".

