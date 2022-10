19:13 - | Luego de que el seremi metropolitano del MOP, Jorge Daza, para dialogar, el movimiento "No más TAG" depuso su amenaza de cortar algunos puntos de la Ruta 68 : en el encuentro, la autoridad dio cuenta de que en el Congreso se introdujo una iniciativa para la condonación del 80% de la deuda de automovilistas y que todas ellas se agrupen

19:07 - | "La berma es sólo para emergencias. No la uses si no es necesario", llamó el Ministerio de Obras Públicas a los conductores #CooperativaContigo