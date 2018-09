Accidentes dejan 24 fallecidos en lo que va del fin de semana de Fiestas Patrias

Carabineros realizó el segundo balance parcial de accidentes de tránsitos durante estas Fiestas Patrias, la que dejó una cifra de 24 personas fallecidas a lo largo del país, seis más desde el último conteo.

El balance se contabilizó hasta la medianoche del domingo, cuando se registraron 24 víctimas fatales -ocho más que el año pasado-, de las cuales nueve de ellas fueron peatones.

"La gran mayoría de las causas están atribuidas a los peatones por no tener los cuidados necesarios, cruzar por lugares no indicados y la otra gran causa es no conducir atento a las condiciones del tránsito", señaló el general Enrique Bassaletti, jefe de Zona Este de Carabineros.

La buena noticia es que "solamente dos casos aparecen como acreditado porque uno de los dos conductores lo hacía en algún nivel de influencia de alcohol", según Bassaletti.

Carabineros también informó el balance de vehículos que han salido de Santiago, los que llegaron hasta los 406.547 automóviles, 200 mil menos de los proyectados inicialmente por las autoridades.

En cuanto a las fiscalizaciones, Carabineros reveló que de las 60 mil inspecciones, 11.500 fueron alcotests, lo que permitió a los uniformados sacar de circulación a 137 conductores que habían consumido bebidas alcohólicas.

Bajan los lesionados en fondas y ramadas

Por su parte, la subsecretaria de la Prevención del Delito, Katherine Martorell, reveló que se han contabilizado "las cifras de lesionados, eso es un índice que se realiza todos los años en estas fechas producto de las peleas que puedan darse en las fondas.

"En ese sentido, este año tenemos una importante disminución, aproximadamente 200 lesionados menos de los 600 que habían el año pasado. Ahora tenemos 400", dijo.

Lo importante es llamar a las personas es a consumir de manera responsable a disfrutar en familia y como buena chilena les digo, más vale el abrazo que el combo", agregó.