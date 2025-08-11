Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿Cuál es el monto y quiénes lo reciben?
Cabe destacar que en el sector privado el pago del aguinaldo no es obligatorio.
Se acerca septiembre y con él uno de los beneficios más esperados del año: el Aguinaldo de Fiestas Patrias, un aporte que busca aliviar los gastos propios de estas celebraciones tradicionales.
Este beneficio económico se entrega una vez al año de forma automática a pensionados y a trabajadores del sector público que cumplan con los requisitos establecidos.
La Ley 21.724, promulgada el 3 de enero, establece que el monto base del aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 para pensionados es de $25.280, al cual se le agregará $12.969 por cada carga familiar acreditada hasta el 31 de agosto.
De acuerdo con el Instituto de Previsión Social, este aguinaldo será otorgado a todas las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
Al igual que con el beneficio destinado a las personas pensionadas, la Ley 21.274 señala que los trabajadores públicos con una renta líquida igual o inferior a $1.025.622 recibirán un aguinaldo de $88.667.
Sin embargo, para aquellas personas cuyas remuneraciones sean superior a ese monto, el beneficio económico será de $61.552.
