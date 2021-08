Comercio rechaza feriado irrenunciable el 17 de septiembre: Sería un golpe duro para el sector

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, rechazó este martes en Cooperativa la idea de un proyecto de ley que establece como feriado irrenunciable el próximo viernes 17 de septiembre, dado que -aseguró- sería un "duro golpe" para el sector comercial.

"Nos parece que el momento es para generar puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia, pero también nos parece que claramente para nuestro sector, que es el que más ha sufrido y donde hay todavía suspensión de contratos vigentes, no es el momento más adecuado para tener un feriado irrenunciable", detalló el líder de la CNC en diálogo con el Diario de Cooperativa.

En esta línea, explicó que en regiones ha constatado que muchas pymes esperan la llegada de turistas por las fiestas patrias, por lo que este proyecto afectaría a los locales que "no solamente son atendidas por sus dueños, sino que tienen que contratar personas".

"Si declaran el feriado irrenunciable, nuevamente será un duro golpe para nuestro sector", lamentó Mewes.

Ante esto, llamó a quienes lideran este proyecto -la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y parlamentarios que lo pondrán en tabla- a comprender que "no es el momento oportuno" para el comercio, que debido a esta crisis sanitaria "lo ha pasado muy mal".

"Recién se están recuperando las ventas, que han sido buenas -eso hay que decirlo- los últimos 10 meses, pero eso ha servido para pagar deudas, para pagar contribuciones, patentes, leyes sociales", afirmó Mewes, quien dio cuenta también que "estas iniciativas nos preocupan de cara lo que estamos viviendo".

"Me parece que no es una buena idea, así lo planteado y espero que no siga avanzando su tramitación", puntualizó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio.