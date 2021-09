"El último carrete": Gobierno lanzó campaña para evitar accidentes de tránsito durante Fiestas Patrias

El Ministerio de Transportes y el Servicio Nacional Para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) lanzaron la campaña "El último carrete", para prevenir accidentes de tránsito durante las Fiestas Patrias.

La iniciativa se enmarca en el plan "18 Seguro" con especial énfasis en los más jóvenes: busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de conducir de manera responsable, respetando las normas del tránsito y sin consumir alcohol o drogas, para así evitar accidentes.

"Muchas veces son los jóvenes los que tienen menor temor a sufrir un siniestro de tránsito y tienen conductas más temerarias al momento de desplazarse por las calles", señaló la ministra de Transportes, Gloria Hutt.

"En particular, también en los últimos cinco años, 34 jóvenes murieron por esta causa durante este período. Esperamos que disfruten con responsabilidad, que no se expongan a peligros al momento de conducir o transitar por las vías, y que estas fiestas sean de celebración y no causen dolor a las familias", añadió la secretaria de Estado.

El director Nacional de Senda, Carlos Charme, señaló que "todos los años hacemos un llamado a la prevención y le pedimos a las personas que se cuiden, pero esta vez queremos hablarle a quienes potencialmente pueden cometer un delito, a quienes pueden terminar dañando su integridad o la de otros y con ello cambiar su vida o la de otros para siempre".

Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, hizo un llamado "a tener un 18 seguro, a pasar una celebración en familia y a adoptar todas las medidas necesarias durante estas Fiestas Patrias".