En la previa de Fiestas Patrias: Lanzan enciclopedia digital para promover el folklore chileno en colegios

En el contexto de las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025, Master Media anunció el lanzamiento de la Enciclopedia Digital "Estudio y Música de Nuestro Folklore", un recurso pedagógico y cultural dirigido especialmente a establecimientos educacionales.

La iniciativa tiene como propósito fomentar el conocimiento y la valoración de la música folclórica chilena y la historia nacional, poniendo a disposición de docentes y estudiantes material educativo de alta calidad, adaptado a las necesidades actuales.

La enciclopedia consta de cinco volúmenes temáticos, que incluyen:

Historia de la Cueca: Aborda la evolución y el significado de la cueca en la cultura chilena. Música de la Historia de Chile: Recorrido musical desde los pueblos originarios hasta la actualidad. Tributo a los Pueblos Originarios: Homenaje a la riqueza cultural y tradiciones musicales indígenas. Danzas y Tonadas de Chile: Revisión de diversas danzas y tonadas presentes en el país. Folklore en mi Escuela: Propuesta didáctica para que los alumnos vivan el folklore en el aula.

Este material es completamente digital y puede ser accedido desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que facilita su uso tanto en la sala de clases como en el hogar. Además, su diseño didáctico está pensado para potenciar el aprendizaje y fortalecer la identidad nacional a través del arte y la música.

Como parte de esta iniciativa, Master Media comenzará la entrega de la enciclopedia digital a 17 colegios de distintas regiones del país en las próximas semanas, buscando así ampliar el acceso a contenidos culturales y aportar a la educación de calidad. Algunos de los establecimientos que recibirán este material son la Escuela Agrícola San José de Dual, Escuela Ricardo Latcham, Liceo Pablo Neruda, Confederación Helvética y Colegio Waiwén.

Con este proyecto, se busca no solo enriquecer la formación musical de los estudiantes, sino también promover la difusión del folklore chileno, fortaleciendo los lazos con la tradición y el patrimonio cultural.