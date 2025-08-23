En la previa de Fiestas Patrias: Lanzan enciclopedia digital para promover el folklore chileno en colegios
Master Media lanza un recurso educativo digital para escuelas, que busca divulgar la música folclórica chilena y su historia.
En el contexto de las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025, Master Media anunció el lanzamiento de la Enciclopedia Digital "Estudio y Música de Nuestro Folklore", un recurso pedagógico y cultural dirigido especialmente a establecimientos educacionales.
La iniciativa tiene como propósito fomentar el conocimiento y la valoración de la música folclórica chilena y la historia nacional, poniendo a disposición de docentes y estudiantes material educativo de alta calidad, adaptado a las necesidades actuales.
La enciclopedia consta de cinco volúmenes temáticos, que incluyen:
Este material es completamente digital y puede ser accedido desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que facilita su uso tanto en la sala de clases como en el hogar. Además, su diseño didáctico está pensado para potenciar el aprendizaje y fortalecer la identidad nacional a través del arte y la música.
Como parte de esta iniciativa, Master Media comenzará la entrega de la enciclopedia digital a 17 colegios de distintas regiones del país en las próximas semanas, buscando así ampliar el acceso a contenidos culturales y aportar a la educación de calidad. Algunos de los establecimientos que recibirán este material son la Escuela Agrícola San José de Dual, Escuela Ricardo Latcham, Liceo Pablo Neruda, Confederación Helvética y Colegio Waiwén.
Con este proyecto, se busca no solo enriquecer la formación musical de los estudiantes, sino también promover la difusión del folklore chileno, fortaleciendo los lazos con la tradición y el patrimonio cultural.