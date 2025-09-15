Fiestas Patrias: 1.150 carabineros extras se desplegarán en las fondas del país

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, detalló el plan de seguridad que se desplegara para estas próximas Fiestas Patrias: 1.150 carabineros extras se harán presentes en las más de 200 fondas y fiestas costumbristas en todo Chile.

Con foco en una celebración segura, el secretario de Estado precisó que "tenemos 277 fondas a nivel nacional y 177 fiestas costumbristas. En el fondo, la distribución de la dotación policial extraordinaria está sobre 1.150 funcionarios y funcionarias".

Asimismo, detalló que se instalarán 14 cuarteles temporales, de los que 11 se ubicarán en la Región Metropolitana "por el volumen de personas que asisten a dichos lugares".

"No es que el resto de los lugares del país no exista dotación policial, sino que los servicio del orden territorial se encuentran reforzados. Es complementar el reforzamiento adicional que se realiza en carreteras por seguridad vial", explicó.

El ministro Cordero afirmó que también se reforzó la presencia policial en carreteras, por donde ya han pasado al menos 350.000 vehículos, que salieron de la Región Metropolitana en los días previos al 18 de septiembre. No obstante, 12 personas han muerto en accidentes viales este fin de semana.

Este lunes se inauguró una nueva comisaría temporal de Carabineros en el Parque O'Higgins, con el fin de resguardar la denominada "Gran Fonda de Chile".

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, precisó respecto al plan de seguridad comunal que se complementará con "más de 70 cámaras de primer nivel, de alta resolución, drones y una serie de otras medidas de seguridad que lo que buscan, como ya señalé, es que estas Fiestas Patrias y este evento en el Parque O'Higgins sea un evento en donde venga a disfrutar la familia".

"Tenemos una parrilla de artistas que permite eso, desde Los Vásquez hasta Cachureos, y eso nos habla de distintos públicos. Esperamos más de 100.000 personas al día. Eso es mucho más que cualquier evento deportivo en este minuto y, por lo tanto, agradezco muchísimo este esfuerzo que año a año hace Carabineros", reparó.