Gobierno se pronuncia sobre proyecto que buscaba declarar feriado el 17 de septiembre

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este miércoles al proyecto de ley que busca declarar feriado el 17 de septiembre, a fin de extender las celebraciones de Fiestas Patrias y "fomentar el turismo".

La iniciativa fue presentada por la diputada Camila Musante (ind.-PPD), quien explicó que la idea era actualizar la Ley 19.973 promulgada por Ricardo Lagos, y que estableció como feriado el 17 de septiembre de 2004, por lo que su proyecto buscaba cambiar "el guarismo 2004, por el guarismo 2025".

La parlamentaria solicitó al Gobierno patrocinar la iniciativa que permitiría conformar un fin de semana largo de cinco días. Sin embargo, Elizalde fue enfático al descartar la medida, señalando que el foco del Gobierno debe estar en otras prioridades.

"Hemos sido claros en que no se puede legislar sobre la base de la improvisación y todos sabemos el impacto que eso tiene en la economía. Hoy los esfuerzos deben concentrarse en mantener la senda de crecimiento que se ha restablecido con la gestión del presidente Boric y durante todo el tiempo que estuvo el ministro Marcel, y que hoy lidera el ministro Grau", comentó el ministro.