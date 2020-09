"Este mes no va a haber una Parada Militar, no obstante, hemos visto todos los días a nuestros militares desplegados en las calles entregando todo de sí", rescató el ministro de Defensa. Solo 32 uniformados de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas participan de la conmemoración de las Glorias del Ejército este 19 de septiembre. Más de 38 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana, mientras que 1.769 fueron devueltos por no presentar los permisos respectivos. Desde La Moneda, el Presidente Piñera invitó a los chilenos a "celebrar estas Fiestas Patrias con alegría, compromiso y en familia".

