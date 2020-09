Intendente Guevara: Miles de personas estarán fiscalizando día y noche durante Fiesta Patrias

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, adelantó que el Gobierno dispondrá de miles de fiscalizadores en la región para controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias y del plan "Fondéate en tu Casa" durante las Fiestas Patrias que comienzan este viernes en medio de la pandemia de coronavirus.

"Son varios miles de personas que van a estar fiscalizando día y noche en estas Fiestas Patrias, pero el principal fiscalizador somos nosotros mismos. Por más que sean, no habrá un policía en cada esquina, un militar en cada manzana o un PDI en cada plaza, eso no existe, entonces el llamado a esa autofiscalizarnos, a cuidarnos", expuso la autoridad regional en El Diario de Cooperativa.

Sobre las fiscalizaciones, detalló que "tenemos un plan junto con el jefe de la defensa nacional, las policías y las autoridades sanitarias que tiene varias aristas: hay un despliegue importante para el control de personas que circulan en comunas que están en distintas fases".

También "hay un equipo que estará concentrado en 81 parques de la Región Metropolitana, parques que frecuentemente en Fiestas Patrias recién mayor afluencia de gente", y que en esta ocasión podrán ser lugares de reunión de personas en grupos, pero con aforo reducido.

EL CÓDIGO SANITARIO RESPALDA FISCALIZACIÓN A DOMICILIOS, ASEGURA

Asimismo, subrayó que habrá otro equipo "que va a estar de llamada frente a denuncias" sobre incumplimiento del aforo permitido de visitas en domicilios durante la festividad entre el 18 y el 20 de septiembre, fijado en un máximo de 5 personas en el plan "Fondéate en tu Casa".

Aquello podría dar lugar a fiscalizaciones e incluso eventuales ingresos de la autoridad sanitaria y fuerzas policiales a los hogares, lo que con anticipación ha causa controversia sobre la legalidad y constitucionalidad de esa medida.

"Hay discusión sobre la constitucionalidad de la atribución que tiene la autoridad sanitaria para entrar a fiscalizar elementos sanitarios; esa discusión, muy académica, tendrá que resolverla el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, no sé quién , pero yo ni Los fiscalizadores tenemos que resolverla", apuntó.

Mientras tanto, sostivo, "los fiscalizadores sanitarios y policiales tienen el deber de cumplir con la ley, y el artículo 155 del Código Sanitario es clarísimo: por razones sanitarias pueden entrar a fiscalizar domicilios, departamentos, fábricas, oficinas, atribución que está desde hace mucho tiempo; discutamos si es Constitucional, que lo resuelva el Congreso, la Suprema, el TC".

"El mismo artículo 155 establece que la autoridad sanitaria tiene facultades para ingresar al domicilio, y si no hubiese nadie, o nadie abre la puerta, se asume que no hay nadie. El Código dice que la autoridad tendrá que publicar una resolución, y la puede hacer ahí mismo, para allanar el domicilio, y con auxilio de fuerza pública podrá ingresar en un allanamiento por la fuerza. Ojalá que no ocurra", complementó Guevara.

"La función fiscalizadora obliga al funcionario a cumplir la ley, y la ley está expresa", aseguró, y aunque reconoce que si alguien considera que la acción vulnera sus derechos constitucionales puede recurrir de protección ante la Corte de Apelaciones, el intendente ejemplificó que "nadie reclama cuando hay una fiesta clandestina y la autoridad sanitaria y policial ingresan, terminan con la fiesta, fiscalizan a las personas y las detienen".

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aclaró ayer en Cooperativa que estas fiscalizaciones aplicarán solo cuando haya una denuncia de "una situación de flagrancia", circunstancia en la que la autoridad sanitaria podrá "hacer ingreso con el apoyo de la fuerza pública", ya sean Fuerzas Armadas, Carabineros o la Policía de Investigaciones.