Labocar Valparaíso entrega recomendaciones para elevar volantines de forma segura

De cara a las Fiestas Patrias, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Valparaíso hizo un llamado a no utilizar el hilo curado en volantines, debido al riesgo que conlleva.

Se trata de "un elemento físico de alta resistencia, altamente cortante, compuesto principalmente por pequeños fragmentos de vidrio, que puede llegar incluso a terminar con amputaciones traumáticas", explicaron desde la sección especializada.

Los especialistas agregaron que el uso de dicho implemento es "un hecho altamente riesgoso y punible, que se encuentra sancionado por nuestra legislación, la cual prohíbe la venta, elaboración y utilización y su transgresión es sancionada con multas y cárcel".

En ese sentido, Carabineros llamó a no utilizar hilo curado y denunciar a quienes fabriquen, expendan o lo utilicen.

Asimismo, la policía uniformada recomendó no elevar volantines en lugares cercanos al tendido eléctrico y no recuperarlos en caso de quedar atrapados, no usar metal o papel de aluminio en la elaboración del volantín y evitar el desplazamiento abrupto por calles o avenidas en busca de volantines, ya que debido a la distracción pueden provocar atropellos o accidentes de tránsito.