¿Lloverá para el 18? La "perturbación" que preocupa para Fiestas Patrias en la zona central

En plena cuenta regresiva para las Fiestas Patrias, hay una sola pregunta que inquieta a la zona central: ¿Cómo estará el tiempo?.

Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica, afirmó en El Diario de Cooperativa que el pronóstico para esas fechas aún es incierto, aunque existe la posibilidad de la llegada de un sistema frontal a la zona central.

Durante su reporte, Zúñiga explicó que esta semana los termómetros incluso llegarán a los 25 grados, sin embargo, para el fin de semana largo el panorama podría cambiar drásticamente.

"Con respecto a Fiestas Patrias, hay una perturbación que está ingresando", señaló el experto. Sin embargo, fue cauto al afirmar que "estamos evaluando porque han cambiado mucho los modelos".

Esta incertidumbre se debe a que la primavera es una "época de transición", donde "los modelos varían demasiado", dificultando las proyecciones a largo plazo. "Un día dan prácticamente una dorsal, después dan una vaguada", ejemplificó.

Pese a la falta de certeza, Zúñiga confirmó que "se está confirmando que está llegando una perturbación, un sistema frontal hacia el 19 o 20. No se ve activo al momento, pero hay algo que está en aproximación".

La confirmación definitiva sobre si lloverá o no durante las festividades se tendrá más cerca de la fecha. "Yo creo que el fin de semana ya vamos a estar en condiciones de poder dar una condición más segura", concluyó el meteorólogo.