"No hay tiempo para la discusión": Grau descartó feriado para el 20 de septiembre

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, descartó de plano este viernes la iniciativa de decretar el sábado 20 de septiembre como día feriado, asegurando que "no hay tiempo para dar la discusión" este año.

"No consideramos que exista suficiente tiempo como para dar la discusión", analizó el jefe de la billetera fiscal, dando un portazo así a la iniciativa propuesta por la diputada Camila Musante y respaldada por dirigentes sindicales.

La medida buscaba aliviar a trabajadores que no gozarían de un fin de semana largo extendido, a pesar de los feriados del 18 y 19 de septiembre.

Grau fundamentó la decisión en la necesidad de un análisis más profundo sobre las repercusiones económicas que una medida de este tipo podría generar. Según el secretario de Estado, "siempre hemos planteado que una discusión de ese tipo debe considerar los distintos efectos económicos que podría tener".

Esta no es la primera vez que el Gobierno rechaza una iniciativa de la diputada Musante en este ámbito, ya que una propuesta anterior para declarar feriado el 17 de septiembre también recibió una respuesta negativa.

Ejes del Presupuesto 2026

A solo semanas de que el Ejecutivo deba presentar el Presupuesto 2026 al Congreso (con fecha límite el 30 de septiembre), el ministro Grau adelantó la visión central que lo guiará.

Subrayó que, al igual que en ejercicios anteriores, el documento buscará un equilibrio entre el compromiso social y la prudencia fiscal. "Como nuestros presupuestos anteriores, va a conjugar la responsabilidad social con la responsabilidad fiscal", afirmó el extitular de Economía, según consignó Emol.

Asimismo, destacó que el presupuesto buscará consolidar los logros alcanzados en diversas áreas, asegurando la continuidad de la financiación necesaria para proyectos y políticas públicas en los que se han logrado "avances importantes".

Revisión del gasto fiscal

Otro punto relevante abordado por el titular de Hacienda fue el informe entregado por la comisión asesora en materia de gasto fiscal, convocada por su predecesor, Mario Marcel.

Este grupo propuso medidas que podrían significar una reducción de gasto de aproximadamente 2 mil millones de dólares.

Grau expresó su agradecimiento y reconocimiento a la labor de la comisión, destacando la independencia de su trabajo. "Agradecer a esta Comisión. Es una Comisión que de manera independiente (...) ha hecho una propuesta, un informe que a nuestro juicio es un aporte a la discusión", indicó.

El ministro señaló que el Gobierno se tomará un tiempo para evaluar las distintas propuestas contenidas en el informe. Anticipó que la presentación del Presupuesto 2026 el 30 de septiembre será una oportunidad crucial para revelar qué medidas han sido consideradas y adoptadas por el Ejecutivo.