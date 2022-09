12:54 - | Alcaldesa de Santiago, Irací Hassler : "Me parecen palabras importantes (del cardenal Aós), esperanzadoras, de mucha unidad, de diálogo y del bien común que hay que poner en el centro"

12:02 - | Arzobispo de Santiago: Los ciudadanos no dejemos en manos del Gobierno, de las instituciones, lo que nosotros tenemos que hacer; las instituciones del Estado y la Iglesia deben cuidar de los mas empobrecidos, migrantes y favorecer la información, para que cada uno de nosotros vea su parte y aportes que debe entregar

12:00 - | Arzobispo de Santiago, cardenal Celestino Aós: "La violencia no construye, los violentos no hacen presente ni futuro para Chile, no construyen los corruptos" #CooperativaContigo