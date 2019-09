Presidente Piñera: La forma de enfrentar los abusos en la iglesia es con verdad y justicia

El Presidente Sebastián Piñera hizo un análisis de la homilía entregada por el administrados apostólico de Santiago, Celestino Aós, durante el del Te Deum ecuménico celebrado este mediodía en la Catedral Metropolitana.

El Mandatario hizo un llamado a la unidad y se refirió con especial énfasis a las diversas denuncias de abusos ecleciásticos.

"Ha habido demasiadas denuncias, demasiados abusos y yo creo que la única forma de enfrentar esto es con la verdad y con la justicia", señaló el Presidente.

"Eso es lo que toda la sociedad chilena espera, quiere y así va a ocurrir", enfatizó.

El Mandatario afirmó que "en este mes de la patria surge espontáneo el valor de la unidad, ojalá no termine este domingo, sino que se proyecte".

"Hay tantas cosas que para poder hacerlas bien requerimos unidad, todos sabemos: hay demasiados signos de divisiones que ojala podamos desterrar", sentenció.

"Me faltó un gesto a las víctimas"

La homilía de monseñor Aós estuvo marcada por la agenda medioambiental y otros temas, pero solo hizo una mención tangencial a los abusos eclesiásticos.

"Dios eterno, tenemos problemas, limitaciones, heridas y pecados. Tú nos convocas hoy a las Fiestas Patrias, tú nos orientas hacia lo positivo y no al insulto. Vamos construyéndonos unos a otros, bajo la mirada y el cuidado de la Virgen María", indicó el sacerdote.

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, enfatizó que la "iglesia ha ido avanzando hacia una transparencia, denuncia, peticiones de perdón que tienen que llevar a la verdad a la Justicia".

"Habría sido lindo que en esta nueva era de la iglesia católica que se abre con el padre Celestino, hubiera existido ese reencuentro en el perdón con las víctimas y sus familiares; no lo hubo y a mí me da la imprensión, dado el acento de su homilía, que quiso resaltar lo positivo que tiene nuestro país. A mí me faltó, también lo dijo el Presidente, ese gesto hacia las víctmas de abusos sexuales por parte de la iglesia católica", señaló la secretaria de Estado.

Monseñor Celestino Aós negó a referirse a las declaraciones de la vocera de Gobierno y argumentó: "He venido a rezar".