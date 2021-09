Sin público y con 6.500 efectivos: Gobierno confirma la Parada Militar en el Parque O'Higgins

El Ministerio de Defensa anunció que se realizará la tradicional Parada Militar en el Parque O'Higgins este 19 de septiembre, pero sin asistencia de público y el desfile sólo contará con 6.500 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI).

Según un comunicado emitido desde el Gobierno, se argumentó que este evento se podrá realizar debido a la buenas condiciones sanitarias en el país respecto a los casos y hospitalizaciones, además del avance de la vacunación, y que la Región Metropolitana se encuentra en la fase 4 del Plan Paso a Paso, que permite un mayor aforo y actividades públicas, "manteniendo siempre estrictas medidas sanitarias", siguiendo un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud.

"El Gobierno ha decidido retomar la realización de la Parada Militar en el Parque O'Higgins, como es tradición desde hace 106 años. La ceremonia contará con el desfile de 6.500 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y la PDI, dotación que representa un 30% menos que en una Parada tradicional, y no contempla la asistencia de público general", detallaron.

Además, recalcaron que "la ceremonia será sobria y austera, a tono con los tiempos que vive nuestro país, y se rendirá un homenaje a civiles y militares que han combatido la pandemia", como también "se recordará a las más de 37 mil personas que han fallecido durante esta pandemia, así como también a los mártires del personal de la Salud y de las Fuerzas Armadas y de Orden".

Comunicado: #ParadaMilitar2021 🇨🇱 se hará este domingo 19 de Sept. en el P. O’Higgins de manera austera y sobria, cumpliendo exigente protocolo Covid @Minsal, sin público gral. y con 30% menos de efectivos FF.AA. @Ejercito_Chile @Armada_Chile @FACh_Chile @Carabdechile @PDI_CHILE pic.twitter.com/0JrwmWDNyS — Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile) September 13, 2021

Como es tradicional entonces en Fiestas Patrias, se realizará la Parada Militar, en que se conmemora oficialmente el "Día de las Glorias del Ejército de Chile", que el año pasado no se llevó a cabo debido a las desfavorables condiciones de la pandemia por el Covid-19 en el país, y que sólo tuvo lugar un acotado desfile en el patio Alpacatal de la Escuela Militar.

El protocolo contemplará el uso obligatorio de mascarilla, registro de invitados, exigencia de pase de movilidad, realización de test rápidos, sanitización de espacios, distanciamiento físico, controles de temperatura, prohibición de consumo de alimentos, supervisión sanitaria permanente y señaléticas de prevención sanitaria, entre otras.

VOCES EN CONTRA DE LA PARADA MILITAR

El doctor Álvaro Erazo, integrante del Consejo Asesor Covid-19, aseguró que no fueron consultados para tomar esta decisión y que, a su juicio, "no es buena", ya que "cualquier señal que nosotros damos para una actividad donde va haber un conglomerado, un contingente, de Fuerzas Armadas, tienen que concurrir en buses, se pueden producir aglomeraciones. Creo que no tiene ninguna justificación".

Desde el Congreso, el diputado Leonardo Soto (PS) lamentó esta decisión del Ejecutivo que "dejan a todo el mundo preocupado y confundido de cuáles son las verdaderas prioridades que tiene el Gobierno de proteger a los ciudadanos en la pandemia, o simplemente acceder a peticiones de militares", lo que consideró "bastante imprudente".

Mientras que el integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Jorge Brito (RD), apuntó que "tener un montón de uniformados dando vueltas en círculos en la explanada del Parque O'Higgins, sin público, en este contexto, creo que es un error garrafal y este Gobierno nos ha hecho retroceder en décadas respecto a la relación entre civiles y militares".