Valparaíso y La Serena destacan como los principales destinos para Fiestas Patrias

Con el fin de semana largo de Fiestas Patrias a la vuelta de la esquina, millones de chilenos comienzan a planificar sus escapadas dentro y fuera del país.

Según el estudio Target Group Index (TGI) de Kantar IBOPE Media, el 60% de los chilenos asegura que unas vacaciones verdaderas siempre implican un viaje. Y las cifras muestran que la tradición de optar por la costa sigue muy presente, aunque con matices según la edad de los viajeros.

Entre los jóvenes de 12 a 24 años, Valparaíso se mantiene como la primera opción, con un 22% de preferencias, seguida de Viña del Mar con un 17,9%. No obstante, destinos como La Serena, Iquique y Chiloé también comienzan a atraer la atención de este grupo, demostrando que la curiosidad por el norte y el sur del país crece entre quienes buscan combinar playa y aventura.

Entre los adultos de 25 a 44 años, La Serena lidera con un 16,2%, seguida por Viña del Mar, mientras que el sur se perfila como alternativa cada vez más atractiva: Chiloé y Puerto Varas muestran un crecimiento notable, mientras Valparaíso se mantiene estable.

La tendencia hacia el sur se consolida entre los viajeros de 45 a 60 años. En este grupo, Valparaíso lidera con un 16,4%, pero La Serena y Viña del Mar no se quedan atrás, con 15,7% cada una. Puerto Varas y Chiloé aparecen como opciones que ganan fuerza, reflejando un interés creciente por destinos que combinan naturaleza y cultura local.

Entre los mayores de 61 años, la costa sigue siendo protagonista, con Valparaíso, Viña del Mar y La Serena a la cabeza, aunque los destinos del sur también se mantienen como alternativas en alza.

En cuanto al alojamiento, los hoteles de cadena siguen siendo los más elegidos, con un 34%, seguidos por hoteles independientes y casas de familiares o amigos. Un 11% de los viajeros opta por Airbnb, valorando la flexibilidad y la variedad de precios.