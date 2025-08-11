¿Fin de semana largo?: Conoce los feriados de agosto y cuántos restan en 2025

Agosto trae el último feriado largo antes de las Fiestas Patrias, por lo que muchos aprovechan para adelanta algunas actividades y planificar lo que queda del año.

Este mes cuenta con un solo feriado, que se celebrará el 15 de agosto, fecha en la que se conmemora la Asunción de la Virgen, una festividad importante en el catolicismo.

Al caer un día viernes, se considera un fin de semana largo, por lo que muchas personas aprovecharán la ocasión para viajar a otras regiones. Sin embargo, cabe destacar que este festivo no está categorizado como irrenunciable.

¿Cuántos feriados quedan del año 2025?