Tópicos: País | Festivos

¿Fin de semana largo?: Conoce los feriados de agosto y cuántos restan en 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Este festivo no está categorizado como irrenunciable.

En portada

Agosto trae el último feriado largo antes de las Fiestas Patrias, por lo que muchos aprovechan para adelanta algunas actividades y planificar lo que queda del año.

Este mes cuenta con un solo feriado, que se celebrará el 15 de agosto, fecha en la que se conmemora la Asunción de la Virgen, una festividad importante en el catolicismo.

Al caer un día viernes, se considera un fin de semana largo, por lo que muchas personas aprovecharán la ocasión para viajar a otras regiones. Sin embargo, cabe destacar que este festivo no está categorizado como irrenunciable.

¿Cuántos feriados quedan del año 2025?

  • Viernes 15 de agosto: Asunción de la Virgen
  • Jueves 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable)
  • Viernes 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
  • Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Domingo 16 de noviembre: Elecciones presidenciales y parlamentarias (irrenunciable)
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Domingo 14 de diciembre: Segunda vuelta de la elección presidencial si se da el caso (irrenunciable)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

