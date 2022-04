"Armarse de paciencia": Carabineros detalla medidas por flujo masivo de vehículos en Semana Santa

El teniente coronel Manuel Roco, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, recomendó a los santiaguinos "armarse de paciencia" si saldrán de la capital con motivo del fin de semana santo, pues se prevé que más de 400 mil vehículos abandonen la región entre este jueves y mañana viernes.

"Ojalá que salgan en las horas de no tan alto flujo: a contar de las 14:00 horas de hoy, y por lo menos a las 23:00 horas, y mañana viernes desde las 07:00 hasta las 13:00 horas también se prevé un flujo altísimo", advirtió el funcionario en Una Nueva Mañana en Cooperativa.

Por esto, el Gobierno implementó varias medidas para facilitar los traslados, especialmente en la Ruta 5 Sur, partiendo en Angostura con el "peaje a luca" para autos y camiones entre las 7:00 y las 13:00 horas, y una rebaja de 50 por ciento del peaje para camiones de dos o más ejes entre las 00:00 y las 7:00 horas.

Habrá sistema 3x1 en dirección hacia el sur, desde el Baipás Rancagua hasta la altura de Pelequén, entre las 14:00 y las 23:00 horas.

En la Ruta 68 también se habilitará el "peaje a luca" en Lo Prado y Zapata para vehículos livianos que vayan en dirección a la costa, entre las 7:00 y las 11:00 horas de este viernes.

El ministerio de Obras Públicas @mop_chile implementará durante este primer fin de semana largo del 2022, el Plan de Contingencia #SemanaSanta 🚘🌞

Se proyecta que 400 mil autos salgan desde la Región Metropolitana🚗



¡Comparte! Y para más detalles 📲 https://t.co/8jhOxF5UXQ pic.twitter.com/4WEHEqMHR1 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 13, 2022

"DEMORAS IMPORTANTES"

"La recomendación principal es planificar el viaje, tanto en los horarios en que se va a realizar como también las condiciones mecánicas del vehículo y todo lo que tienen que llevar", planteó el oficial, pues se trata del "primer fin de semana santo regular post pandemia, y no lo podemos comparar a los del 2020 o del 2021".

Considerando el gran accidente que provocó un taco kilométrico y prolongado en la Ruta 5 Sur, Roco instó a los viajeros a que "vayan preparados y también armados de paciencia, porque obviamente si se desplazan en los horarios de mayor flujo vehicular, van a tener demoras importantes".

"Si no pueden cambiar el horario de su viaje, se pueden preparar para el mismo: pueden llevar agua, comida, y saber que esos tiempos de demora van a ser realmente altos", enfatizó.

En la Región de Valparaíso, donde se espera que ingresen a la Región de Valparaíso cerca de 164 mil vehículos por la Ruta 68, el general Edgard Jofré, jefe de la Quinta Zona de Carabineros, sostuvo que "nuestro propósito es entregar una presencia activa basada en la prevención y, por supuesto, para asistir aquellos problemas que tengan las personas en los vehículos o en los medios de transporte".

Recalcó, además, "la importancia del control familiar respecto de quien venga conduciendo: Por favor, no lo haga en condiciones deficientes. Me refiero bebidos, alcoholizados o con algunas sustancias sicotrópicas permitidas o no permitidas que les retarde el efecto de poder reaccionar frente a un accidente"

GOBIERNO TOMA PEDIDAS

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dijo que "estamos tomando como Gobierno todas las medidas que tradicionalmente nos han resultado para poder prevenir y poder reducir esas demoras, por ejemplo, la gestión dinámica de las pistas es parte de lo que hacemos -3x1, que la gente ya conoce- y otras medidas de ese estilo, pero lo importante acá es tratar que la gente tome consciencia".

Mientras que Paula Tapia, directora del Transporte Público Metropolitano, aseguró que en Santiago "Metro ha dispuesto el 12 por ciento de aumento en la frecuencia de sus trenes para poder prestar un mejor servicio, sobre todo en las distancias que se cubren desde las distintas comunas a los terminales; lo mismo sucede con el transporte público, en el cual vamos a fortalecer duplicando la cantidad de buses que pueden acceder a estos lugares; y en tercer lugar, Tren Central ha dispuesto que sus trenes circulen como que fueran día domingo, aumentando la frecuencia".