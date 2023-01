Aprobado: Fuerzas Armadas podrán proteger infraestructura crítica y colaborar en control fronterizo

Sobre la base del protocolo de acuerdo alcanzado anoche entre la oposición y el oficialismo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados entregó este jueves su apoyo a la reforma constitucional que faculta al Presidente de la República a disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país y zonas fronterizas "en caso de peligro grave o inminente".

El proyecto fue ayer rechazado por los diputados, justamente, para abrir una instancia de diálogo que permitiera acercar posiciones. Ello se concretó en la comisión mixta conformada para este efecto.

Fue ese texto el que anoche ratificó el Senado y que hoy apoyó la Cámara por 110 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones. Con esto se le dejó en posibilidad de pasar al Ejecutivo para su promulgación.

LA PROPUESTA

La reforma entrega una nueva facultad al Presidente que se concretará a través de un decreto supremo fundado. Este será suscrito por los ministros del Interior y de Defensa Nacional. A través de él se encargará a las FF.AA. la protección de la infraestructura crítica del país. Esto, cuando exista peligro grave o inminente a su respecto.

La protección comenzará a regir desde la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial.

La infraestructura crítica comprende el "conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública". Igualmente, aquellas "cuya afectación cause un grave daño a:

La salud o al abastecimiento de la población.

La actividad económica esencial.

Al medioambiente.

A la seguridad del país.

Se entenderá por infraestructura crítica aquella "indispensable para la generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población".

RESGUARDO SE PODRÁ EXTENDER POR 90 DÍAS Y PODRÁ PRORROGARSE CON ACUERDO DEL CONGRESO

El proyecto aprobado establece que un oficial general de las Fuerzas Armadas tendrá el mando de estas y de las Orden y Seguridad Pública dispuestas para este efecto. Los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas. Esto se realizará de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio del Interior en el decreto supremo dictado en conformidad con la ley.

El ejercicio de esta atribución no implicará la suspensión, restricción o limitación de los derechos y garantías constitucionales. Tampoco las referidas en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, las afectaciones solo podrán enmarcarse en el ejercicio de las facultades de resguardo del orden público. Ellas emanarán de las atribuciones que la ley les otorgue a las fuerzas para ejecutar la medida.

Así, se procederá exclusivamente dentro de los límites territoriales de protección de la infraestructura crítica que se fijen. Además, estarán sujetas a los procedimientos establecidos en la legalidad vigente y en las reglas del uso de la fuerza que se fijen al efecto para el cumplimiento del deber.

Esta medida se extenderá por un plazo máximo de 90 días y podrá prorrogarse por iguales períodos con acuerdo del Congreso Nacional, mientras persistan las razones que la invocaron.

El Presidente de la República deberá informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas. También de los efectos o consecuencias de la ejecución de esta atribución. Esto se realizará al término de cada período.

PROTECCIÓN FRONTERIZA

La atribución especial, adicionalmente, se podrá utilizar para el resguardo de áreas fronterizas del país. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones contenidas en el decreto supremo que se dicte en conformidad con la ley.

Por último, se faculta al Presidente para definir las atribuciones y deberes de las fuerzas para el resguardo de las áreas de zonas fronterizas. Ello será vía decreto y se tendrá un plazo de tres meses para dicho acto.

Dichas disposiciones solo otorgarán atribuciones para el control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas delimitadas. De igual modo, para la detención destinada a poner a las personas a disposición de las policías. Asimismo, podrán facultarlas para la colaboración con la autoridad contralora.

Estos preceptos regirán mientras no se publique la ley sobre reglas del uso de la fuerza. El respectivo mensaje deberá ser enviado por el Presidente en un plazo de seis meses, contado desde la publicación de esta reforma.

EL PROTOCOLO QUE DESTRABÓ EL PROYECTO

En el mencionado protocolo de acuerdo sellado el miércoles las fuerzas parlamentarias y el Gobierno se comprometieron -entre otros temas- a que, desde febrero próximo, se conformen dos mesas técnicas para analizar los lineamientos de la futura Ley sobre reglas del uso de la fuerza. La propuesta se enviaría al Congreso con calificación de suma urgencia -15 días para el trámite-, durante la primera semana de abril.

Por otra parte, se desarrollará una propuesta respecto de capacidades especializadas para las policías y FF.AA. para la protección de fronteras. Dicho trabajo concluiría en la segunda quincena de mayo y constituirá la base para el proyecto de ley o decreto respectivo.

La reforma de infraestructura crítica fue impulsada desde noviembre del 2019 -en pleno estallido social- y ha sido respaldada por el Gobierno anterior y también por el actual, de Gabriel Boric, principalmente debido a las facultades que entregaría para combatir la crisis migratoria y la criminalidad en la zona norte del país.

La actual Administración ha defendido que el proyecto es clave para hacer frente a estas problemáticas, dado que permitiría convocar a las FF.AA. a colaborar en los trabajos de resguardo de fronteras sin necesidad de decretar un nuevo estado de excepción.

La iniciativa estuvo en serio riesgo de ser rechazada tras su paso -el martes- en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja. En esa oportunidad, los diputados de la derecha aprobaron una indicación supresiva que reducía las capacidades de las FF.AA para resguardar infraestructura crítica y cuidado de las fronteras, lo que en ese momento desató la molestia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se retiró de la sesión.

TOHÁ: PROYECTO "ES MUY SIMILAR" AL ORIGINAL

Tras la votación en la Sala de la Cámara, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que el proyecto que salvó la comisión mixta quedó "muy similar" al original y, de paso, se generó un momento de tensión por una petición que hizo la diputada Sofía Cid (Renovación Nacional).

"No es verdad que aquí hay un gran proyecto que antes no estaba. Es muy similar al que había. Dimos toda esta vuelta y bien vale la pena: como Gobierno daríamos 26 vueltas más, pero para aprobarlo. No existe la panacea de la seguridad: en primer lugar, la panacea de la seguridad no está en esos aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras", dijo la jefa de gabinete, tras lo cual la diputada Cid pidió la palabra y, entre aplausos de la derecha, exigió a Tohá ofrecer disculpas a todo el hemiciclo "por tratarnos a todos nosotros de mentirosos".

"No quisiera que nadie entendiera que aquí dije que era un grupo mentiroso. Lo que he dicho es que en seguridad permanentemente se buscan aplausos diciendo mentiras y eso es una realidad. Quiero que quede claro y le pido disculpas si se sintió ofendida", respondió Tohá.

Previamente, la Sala rechazó la propuesta de la comisión mixta del proyecto que pretendía regular las prórrogas sucesivas de un estado de excepción constitucional de emergencia y limitar la restricción de la libertad de reunión en estos casos.