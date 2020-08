Armada dice que control a Hugo Gutiérrez se "ajustó a la normativa" y deriva antecedentes a la Fiscalía

A raíz de la fiscalización de efectivos navales a Hugo Gutiérrez, conocida en un video anoche y ampliamente difundida por la actitud del diputado comunista, la Armada de Chile anunció que además de informar a las autoridades políticas los detalles del control que realizó la Policía Marítima de Iquique, también presentó "la correspondiente denuncia a la Fiscalía" de la ciudad.

El fin de derivar los antecedentes al Ministerio Público, de acuerdo al comunicado publicado este domingo, es que "se adopten las medidas que en derecho correspondan", aunque sin clarificar más detalles.

Por otro lado, la institución castrense precisa que el fuero parlamentario con el que cuenta Gutiérrez no lo resguarda de ser sujeto a una fiscalización como la que muestra el video que los efectivos captaron de manera oculta en la última jornada, donde se ve al diputado diciendo que no pueden controlarlo porque él es "más autoridad" luego de que los efectivos le pidieran sus datos personales para el "catastro" de las fiscalizaciones.

"Los miembros del Poder Legislativo, para desplazarse en zonas en cuarentena, deberán hacerlo 'portando su credencial o documento institucional, acompañado siempre de su cédula de identidad'; que esta garantía es para uso exclusivo de la autoridad, y que sólo podrá hacer empleo de la misma en el marco del 'cumplimiento de sus funciones y en la medida que sea estrictamente necesario'", explica el escrito, citando el protocolo sanitario vigente.

Comunicado de prensa por Fiscalización de la Autoridad Marítima en Iquique



👉🏻 https://t.co/3NYKNAbU7E pic.twitter.com/iW9FfyS7LW — Armada de Chile (@Armada_Chile) August 9, 2020

Respecto a los otros ocupantes del vehículo fiscalizado, la Armada afirma que se tratarían de una acompañante mayor de edad, que no quiso mostrar sus documentos hasta que terminara la interacción con el parlamentario, y dos menores de edad, quienes no bajaron los vidrios para efectuar el control; según el diputado, se trasladaba con su familia.

"El procedimiento seguido por el personal de la Armada se ajustó a la normativa aplicada durante el Estado de Excepción Constitucional vigente, efectuado en forma caballerosa, respetuosa y prudente, tal como se aprecia en los registros audiovisuales orgánicos de la patrulla, los cuales son de público conocimiento", remarca el comunicado.

A primera hora de hoy, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, respaldó a los efectivos navales y resaltó que "no solo no se le trató mal (al diputado), se le trató demasiado bien (...) fueron tan deferentes que pudiendo haber fiscalizado a la familia que estaba en el vehículo no lo hicieron".

GUTIÉRREZ SE DEFIENDE Y ACUSA TRATO "ABUSIVO Y PREPOTENTE"

Por su parte, desde el Partido Comunista defendieron a su parlamentario, quien -afirman- "no se negó al control", y además cuestionaron las circunstancias que llevaron a la filtración del registro de video, que fue ampliamente difundido en redes sociales.

A su vez, el propio Gutiérrez se defendió mediante otro video y contó su versión de los hechos: según su relato, se detuvo frente al ex Regimiento "Granaderos" de Iquique para tomar un foto -lo que hizo desde dentro del vehículo-, que le fue solicitada para un reportaje, debido a que dice estar acusado de participar en un ataque incendiario contra el edificio en el marco del estallido social.

En ese momento es cuando "un vehículo, contra el tránsito, me obstaculiza la salida", del cual se bajan seis efectivos navales, agrega; información que difiere con la entregada por la Armada, que cifró en cuatro los policías martímos.

"Piden catastrar a mi familia, les digo que eso no se puede, no es adecuado; más aun cuando escucho un entrevero entre funcionarios que están pegándoles a los vidrios y veo a mi mujer pidiéndoles que se calmen, me genera una molestia profunda", acusa el diputado, que apuntó una actuación "abusiva y prepotente" de los efectivos navales de la patrulla.