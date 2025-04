Naufragio de la "Bruma": Armada no actuó de oficio para rescatar a pescadores, afirman familiares

Se dio a conocer el contenido de la querella presentada por las familias de los siete pescadores desaparecidos tras el naufragio en Coronel (Región del Biobío), el cual incluye dos antecedentes que no se conocían hasta ahora.

La mentada querella es por homicidio con dolo eventual y va dirigido a los presuntos responsables del naufragio: los tripulantes del buque Cobra, que, según Fiscalía, colisionó a la lancha Bruma a fines de marzo y causó la desaparición de los pescadores mencionados, cuyos cuerpos no lograron ser hallados.

En este contexto, el abogado representante de las familias, Rafael Poblete, presentó el documento, en el que se asegura que, tras el presunto choque, el Cobra perdió el DOMO, un dispositivo de sonar adosado a la quilla que se utiliza para detectar cardumen y así comenzar con la labor de extracción pesquera.

Supuestamente, por este motivo, el Cobra volvió a puerto para descargar las 80 toneladas de jurel que transportaba al momento de ocurridos los hechos.

Sin embargo, los familiares expusieron otro antecedente: acusaron que la Armada se demoró en activar el operativo de rescate de los pescadores de la lancha Bruma, pese a los indicios de un eventual naufragio.

Según ellos, la institución castrense perdió la ubicación de la lancha y trató de llamar vía telefónica a sus siete tripulantes -sin obtener respuesta-, en lo que transcurrió un período de dos horas sin haber activado el procedimiento de oficio.

"No hablar es una forma de osbtruir"

Claudia Urrutia, vocera de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule, emplazó a "los capitanes, a las tripulaciones y a las embarcaciones" que se encontraban aledañas al lugar del naufragio a "decir la verdad".

"No colaborar (en la investigación) es ocultar la verdad. No hablar es una forma de obstruir. Ustedes vieron la "Bruma": no permitan que el manto de la duda que pretende instalar Blumar (empresa propietaria del Cobra) establezca que nadie detectó la lancha. Es imposible, ustedes estuvieron allí", dijo durante el acto ecuánime de despedida celebrado a los pescadores el viernes.

Por su parte, el alcalde de Constitución -ciudad de la que los pescadores son originarios-, Carlos Valenzuela, instó al Congreso a crear la "ley Bruma": "Les pido que se unan todos (los parlamentarios) para aprobarla. Qué importa si son de izquierda o derecha, nunca más los industriales deben usar y abusar de nuestro mar".

"El mar es de todos, incluyendo nuestros pescadores artesanales. Así que tiene que haber una ley para que (las embarcaciones) no apaguen los instrumentos (de rastreo), y para que no digan que no vieron o que no escucharon a otra lancha, porque la tecnología hace imposible que nos creamos esa tremenda mentira de que no se dieron cuenta", criticó el jefe comunal.