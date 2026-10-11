Murió Juan Aliste Vega, condenado por el crimen del cabo Moyano

Juan Manuel Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro condenado a 42 años de cárcel por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano y otros delitos, murió este domingo a los 53 años.

Aliste padecía un cáncer terminal con metástasis y permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago.

"Esta mañana falleció Juan Manuel Aliste Vega, quien padecía de un cáncer en etapa cuatro, y se encontraba hospitalizado desde el 19 de agosto en el Hospital Penal del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur", informó Gendarmería.

"Tras sufrir una descompensación, fue atendido por personal de salud del recinto, quienes constataron su deceso en el lugar", detalló a través de un comunicado.

La institución penitenciaria "activó los protocolos de rigor establecidos para estas contingencias: se dispuso que la dupla psicosocial comunicara lo sucedido a los familiares y se informó a la Fiscalía".

Su fallecimiento ocurrió después de que su defensa solicitara que pudiera pasar sus últimos días en su domicilio, acompañado por su esposa y sus hijos. Además de recurrir a los tribunales para modificar las condiciones de cumplimiento de su condena, el 5 de octubre ingresó una petición de indulto humanitario dirigida al Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con los antecedentes médicos reseñados por BioBioChile, un certificado de julio estimaba una expectativa de vida máxima de tres meses, mientras que otro de septiembre advertía un riesgo de fallecimiento en horas, días o semanas.

La solicitud para cumplir su condena en casa

La defensa de Aliste, encabezada por el abogado Ricardo Bravo Cornejo, había solicitado sustituir el cumplimiento de su pena por arresto domiciliario total, argumentando su condición terminal y la necesidad de recibir cuidados junto a su familia.

El 7º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó inicialmente la petición, considerando la atención médica que recibía y el régimen diario de visitas autorizado para acompañarlo. Gendarmería, la Fiscalía y la parte querellante se opusieron a la solicitud.

El 2 de octubre, la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de amparo presentado por su defensa. Posteriormente, se fijó para el 26 de octubre una audiencia destinada a revisar los antecedentes sobre su salud y la forma de cumplimiento de la condena.

El debate por los indultos humanitarios

La petición de Aliste reabrió la discusión sobre los indultos por razones humanitarias, después de que sectores del oficialismo se mostraran dispuestos a evaluar su caso y plantearan aplicar el mismo criterio a condenados por violaciones a los derechos humanos que presentaran condiciones de salud igualmente graves.

En medio de ese debate, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló que las solicitudes serían estudiadas individualmente y que todavía no existían decisiones adoptadas sobre este caso.

La condena por el asesinato del cabo Moyano

Aliste fue condenado en julio de 2014 a penas que sumaban 42 años de presidio: 18 años por el homicidio del cabo Luis Moyano, 10 por el homicidio frustrado de otro carabinero y 14 por los robos a los bancos Security y Santander.

El asesinato de Moyano ocurrió el 18 de octubre de 2007, durante la huida de los participantes en el asalto al Banco Security, en el centro de Santiago. En el mismo juicio, Freddy Fuentevilla recibió una condena de 15 años y Marcelo Villarroel, de 14.

En septiembre de 2014, la Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas, con lo que quedaron firmes las condenas.