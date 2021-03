Acusan desproporción del uso de la fuerza en actuar de Carabineros en comedor popular de Villa Francia

Una serie de reacciones ha provocado el actuar de Carabineros, luego de que este sábado se registrara una intervención del personal policial en un evento de beneficencia realizado en un "comedor popular" en la Villa Francia, comuna de Estación Central.

Personal de Carabineros llegó hasta una multicancha para detener una "completada" que estaban realizando unos niños y jóvenes para recaudar fondos, quienes fueron detenidos por incumplir las medidas sanitarias. De acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos, los menores de edad fueron arrinconados y tirados al piso.

La intervención terminó con 26 personas detenidas por incumplir el artículo 318 del Código Penal, algunos de ellos menores de edad entre 12 y 15 años, quienes ya esta jornada se encuentran todos en libertad. A su vez, más tarde el sábado, se registraron manifestaciones y enfrentamientos entre encapuchados y los funcionarios tras el hecho.

Por su parte, desde la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, indicó -a través de sus redes sociales- que "no hubo niño herido, ayer se verificó la situación y el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) intervino y determinará acciones a seguir, sin perjuicio de las que nosotros podríamos sumar".

REACCIONES

El diputado independiente (ex RD) Pablo Vidal catalogó esta situación como "una vergüenza", al ver cómo Carabineros "tiene un claro sesgo político e ideológico y, peor aún, de clase".

Además, acusó una desproporción de la fuerza: "Llegan guanacos, tanquetas, Fuerzas Especiales con actitud violenta y represiva, que uno puede comprender la necesidad del respeto a las normas sanitarias, todos estamos obligados a cumplir esas normas porque es por nuestro propio bien y de nuestro entorno. Simplemente no se comprende, habla una vez más de la degradación de la institución", dijo el parlamentario.

El diputado Camilo Morán (RN) señaló que "espero que se investigue lo que realmente ocurrió en Villa Francia, me parecen hechos lamentables que no pueden ocurrir en un estado de derecho, en una pandemia. Me parece desproporcionado todo, desproporcionado de ambos lados y espero que se investigue de la mejor forma".

En el punto de la desproporción de la fuerza, se le consultó a Carabineros sobre esta situación en Villa Francia, sin embargo, no quisieron entregar declaraciones ni cifra de los recursos -humanos y de elementos disuasivos- que se utilizaron, ya que es información estratégica que no puede ser revelada.