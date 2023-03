Boric a los delincuentes: "La tendrán muy difícil; Carabineros responderá con toda la fuerza de la ley"

El Presidente Gabriel Boric reiteró este lunes su respaldo a Carabineros y le advirtió a los delincuentes que el Gobierno y las policías "los perseguirán con inclemencia".

"Quiero que los delincuentes sepan que los carabineros tienen todo el respaldo -y no retórico, (sino que) concreto, con recursos y herramientas- de nuestro Gobierno, del Estado y, sobre todo, de los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, Carabineros se va a defender", dijo el Jefe de Estado en el Palacio de La Moneda, tras reunirse esta mañana con la familia de la sargenta segunda Rita Olivares, quien fue asesinada el domingo en un procedimiento policial en Quilpué.

Acompañado del general director del cuerpo policial, Ricardo Yáñez; y de las ministras Carolina Tohá, de Interior, y Antonia Orellana, de la Mujer y la Equidad de Género, el Mandatario garantizó que "como Gobierno vamos a desplegar todos nuestros esfuerzos para desbaratar estas redes (delictuales)".

A ese respecto, Boric anunció que "personalmente estaré acompañando a carabineros en procedimientos operativos para que quede claro el apoyo que existe", asegurando que "son los delincuentes los que deben sentir miedo, no las instituciones o la ciudadanía honesta".

Y enfatizó: "A quienes estén pensando hoy día en perpetrar delitos, la van a tener muy difícil, porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y del Derecho".

Hacia el final de su declaración, el Presidente reconoció que "estos pueden ser momentos donde es fácil sacar provecho político", pero remarcó que eso "no vale la pena a largo plazo y que, más allá de encuentras coyunturales, lo que la ciudadanía nos exige a todos quienes tenemos responsabilidad es que nos pongamos de acuerdo, no que sigamos peleando, no que sigamos con las interpelaciones cruzadas".

"Este Gobierno tiene su corazón y su acción puesta en enfrentar la delincuencia", concluyó.