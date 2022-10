Boric anunció expulsión del país de agresores de carabineros en Puerto Montt: "Estas situaciones no las vamos a tolerar"

El Presidente Gabriel Boric anunció este miércoles el inicio del proceso de expulsión de Chile de los 13 extranjeros que fueron detenidos acusados de atacar a un grupo de carabineros en medio de un procedimiento policial en Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, el pasado fin de semana.

Todos los imputados -incluidas dos mujeres- son de nacionalidad extranjera y mayores de edad, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los delitos de maltrato de obra a carabineros en servicio, daños fiscales y daños a la propiedad.

Del total, uno de ellos quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, un segundo con arresto domiciliario total y 10 con prohibición de acercarse a los policías afectados.

"He visto con indignación cómo algunos se sienten con la atribución de agredir a nuestros carabineros. Lo vimos en un video respecto de un suceso que pasó en Puerto Montt. Quiero ser claro: estas situaciones no las vamos a tolerar. He instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron de esta agresión a carabineros se les aplique el Artículo 132 de la Ley de Migración y, por lo tanto, se proceda su expulsión del país", dijo el Jefe de Estado de visita en Calama, en la Región de Antofagasta.

"Esto finalmente lo va a tener que resolver la justicia. Nosotros vamos a establecer todos los procedimientos, esperamos que la justicia nos acompañe. Creemos que (los atacantes) son un peligro para la seguridad y acá hay que tener una señal clara: no se van a tolerar delitos ni agresiones a nuestros carabineros. Por eso he dado la instrucción al subsecretario del Interior y espero que la justicia falle acorde a aquello", enfatizó.

Por otra parte, el Presidente condenó enérgicamente el asesinato del sargento segundo Carlos Retamal, que murió ayer tras haber sido atacado con un fierro en el rostro durante un procedimiento por una carrera clandestina en San Antonio, en la Región de Valparaíso.

"Quiero decirles de manera muy clara que esto no lo vamos a tolerar. Carabineros cuenta con todo nuestro apoyo y, tal como dijo el general Yáñez, hoy día yo espero que transversalmente no solamente condenemos estos actos de violencia, sino que todas las instituciones del Estado, partiendo por nosotros, el Ejecutivo; el Legislativo y también el Poder Judicial estén a la altura para que estemos a la altura para que esto no se siga repitiendo", manifestó Boric.

"A la delincuencia la vamos a combatir con mano firme y a quienes sean responsables de hechos como el asesinato del sargento Carlos Retamal les decimos que no los vamos a dejar tranquilos. Los vamos a perseguir y vamos a hacer justicia, como corresponde", advirtió´el Mandatario.