Boric confirmó cuatro detenciones por "vil asesinato del teniente Emmanuel Sánchez"

El Presidente Gabriel Boric confirmó que cuatro personas fueron detenidas por el "vil asesinato" del subteniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, ocurrido la noche del miércoles en Quinta Normal, en medio de un intercambio de disparos con un grupo de asaltantes.

El teniente Sánchez, de la dotación de la Escuela de Especialidades, murió en el sector de avenida San Pablo con calle Radal, tras intervenir en un robo que cometieron al menos cinco delincuentes. Hasta ahora, se sabía que uno de esos antisociales, de nacionalidad venezolana, fue abatido por la propia víctima.

El uniformado estaba de franco e iba con su cónyuge e hijo en su vehículo particular.

Durante una actividad de la PDI desarrollada en Ñuñoa la mañana de este jueves, el Mandatario relevó que el "vil asesinato" se gestó "en medio de una balacera, producto de su valentía para defender a ciudadanos que estaban siendo víctimas de delito".

"Emmanuel fue un hombre valiente que no dudó en actuar para proteger a quienes más lo necesitaban", remarcó Boric, agregando en nombre del Gobierno que "enviamos un abrazo fuerte y firme a su señora, a su familia, a su hijo, a sus amigos, y por cierto, a la institución de Carabineros de Chile".

Dicho esto, aseguró que "tenemos a todas las policías desplegadas para buscar a los responsables de este terrible crimen, lo que ya tiene consecuencias: hay cuatro personas detenidas, además de una persona que fue abatida también por el teniente Sánchez en medio del intercambio que se dio ayer".

Primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la @PDI_Chile: Presidente @GabrielBoric encabeza ceremonia https://t.co/uMvZ0gycQ2 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 11, 2024

Para el Presidente, el expedito arresto de sospechosos da cuenta de que "en Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos los vamos a atrapar, a juzgar y a encerrar".

"Y es que deben saber que no van a quedar impunes, que no vamos a cejar en la lucha contra la delincuencia, que no nos amedrentan ni por un segundo, y que son más las fuerzas que nos dan como Estado -a nuestras policías, al Gobierno- y a toda la sociedad para seguir persiguiendo con fuerza la delincuencia, que no nos va a ganar esta batalla", cerró Boric.

Ha trascendido que el director de Carabineros, Ricardo Yáñez, estaba invitado a la actividad donde el Presidente anunció las detenciones, pero en su lugar asistió un general subrogante.