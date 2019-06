Carabineros redujo escoltas a autoridades: Funcionarios fueron destinados a labores operativas

Carabineros ordenó reducir las escoltas a autoridades con el fin de destinar a esos funcionarios a labores operativas, tras un análisis solicitado por el general director de la institución, Mario Rozas.

Según publicó La Tercera, cerca de 450 efectivos estaban destinados a escolta presidencial y del palacio de La Moneda, y otros 85 estaban a cargo de la Protección de Personas Importantes (PPI), aunque no se ha detallado cuántos fueron reubicados.

Al conocer los perfiles de riesgo de las autoridades protegidas, se detectó que incluso quienes tenían un bajo riesgo de ser atacados tenían a funcionarios a cargo de su seguridad directa.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó que "le pedimos a Carabineros el año pasado que hiciera un esfuerzo de reasignación de funciones administrativas, de funciones diversas para llevar a más Carabineros a las calles. Y en ese esfuerzo, el año pasado, fueron 3.700 personas, que era gente que cumplía funciones administrativas en las comisarías y también un grupo de personas que estaban en Palacio. Y esas se reasignaron para reforzar las dotaciones de comisarías".

"Carabineros está estudiando otra adecuación, que tal vez es un poco menor que la del año pasado, pero en función de las necesidades reales se hizo una evaluación más afinada y hay dos vertientes: una de los funcionarios de la guardia de Palacio y otra que es Protección de Personas Importantes, donde está el Presidente, ex Presidentes y autoridades. Se está trabajando en eso", añadió.

Entre quienes perdieron su protección se encuentra el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien comentó que "me dijeron que Carabineros determina que yo ya no estaba expuesto, y por eso no necesitaba tener escolta. Considero que no se me debería haber dejado sin escolta, no veo la diferencia, sigo teniendo amenazas. Hice el reclamo a Ubilla, pero se me dio esa explicación y bueno, la acepto".