Carabineros revierte decisión y no rebautizará academia con el nombre de Rodolfo Stange

Carabineros anunció este jueves que decidió "suspender" el polémico nombramiento de una academia del cuerpo policial en honor al ex general Rodolfo Stange Oelckers, integrante de la Junta Militar de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras el revuelo que generó en el país y las duras críticas contra el cuestionado general y máxima autoridad de este estamento policial, Mario Rozas.

La institución en cuestión, la Academia de Ciencias Policiales (Acipol), escuela donde se forma el alto mando, iba a pasar a llamarse "General Rodolfo Stange", en homenaje al ex general director (1985-1995), de actuales 94 años, involucrado en una investigación por el "caso Degollados", como se conoce al asesinato de tres dirigentes comunistas en 1985.

La causa por el crimen de los profesionales José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, por parte de un grupo de inteligencia de la policía militarizada, se cerró en 1995 con una orden de detención de 15 carabineros y un civil. Stange fue acusado de obstruir la investigación judicial y proteger a los inculpados.

Su participación en el "caso Degollados" llevó a las autoridades de la época -incluido el entonces presidente Eduardo Frei- a pedir su renuncia del cargo que ostentaba, general director de Carabineros, por "razones éticas y morales".

"Carabineros de Chile informa a la comunidad que ha decidido suspender la decisión de rebautizar a la Academia de Ciencias Policiales a propósito de la polémica generada en torno a este tema. Ello, con un claro espíritu destinado a profundizar el vínculo forjado con la ciudadanía", anunció la policía en un comunicado.

La institución asegura que "iniciará un proceso participativo con miembros en servicio activo y en retiro para definir el nombre" de academia, para "que sea representativo de la historia, el aporte y el valor de Carabineros a la sociedad".

Finalmente, insistió "su más profundo e irrestricto compromiso de seguir estrechando sus lazos con la comunidad, sobre la base de principios fundamentales tales como la transparencia, veracidad y respeto a la legalidad y los derechos humanos".

CRÍTICAS A MARIO ROZAS

En la víspera, fuentes de Carabineros explicaron que para la decisión se tomó en consideración que la academia es el único plantel policial que no tenía un nombre "fuera de denominarse Acipol", y que Stange fue quien "gestionó y equipó" el actual edificio de esta, además de haber sido su subdirector y director.

Precisaron también que el ex general director, de actuales 94 años, "no ha sido condenado penalmente por delito" y recuerdan que fue senador "electo democráticamente, por votación popular y por mayoría".

El nombramiento volvió a poner en tela de juicio a Mario Rozas, actual general director de Carabineros, que lleva muchos meses envuelto en polémica por su gestión del cuerpo policial durante las protestas que tuvieron lugar en Chile a finales del año pasado, enmarcadas en el estallido social.

El país vivió su convulsión social más grave desde el fin de la dictadura de Pinochet, con al menos una treintena de muertos, y la actuación de la institución militarizada recibió señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de organismos como la ONU o Amnistía Internacional.

Desde entonces, y agravado por unos polémicos audios que se hicieron virales en los que Rozas promete impunidad a los agentes frente las denuncias de abusos policiales, su figura ha sido ampliamente cuestionada llegando incluso algunos miembros de la oposición a exigir su dimisión.

Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada, interpuso un recurso de protección contra Carabineros por el nombramiento.

"Esto es realmente incomprensible y violento. Stange no sólo no colaboró con la justicia, sino que la obstruyó. Mientras nuestro país no haga la reforma urgente y profunda Carabineros, nuestra democracia seguirá coja y en deuda con los DD.HH.", sentenció Javiera Parada, hija de Ortiz y Parada, en su cuenta de Twitter.