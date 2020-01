Carabineros: Si el camión no se hubiera movido estaríamos lamentando la muerte de policías

La coronel Karina Soza, del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, reaccionó este miércoles a la muerte de un hincha de Colo Colo atropellado por un camión de transporte de caballos de la policía uniformada, respecto a lo cual sostuvo que "hoy estaríamos lamentando quizás la muerte de funcionarios" si el vehículo no se hubiera movido del lugar.

El atropello quedó registrado en un video, que se difundió a través de redes sociales, donde se observa al vehículo policial pasando a toda velocidad por la calle y arrollando a Jorge Mora, de 37 años.

Tras el impacto, el camión no se detuvo.

Soza declaró que el vehículo "comenzó a ser atacado, por lo tanto, inició su marcha para poder evadir este ataque con objetos contundentes, con lanzamiento de piedras y con todo tipo de improperios de las personas que estaban alrededor".

"Si el vehículo hubiese permanecido ahí hoy día estaríamos lamentando quizás la muerte de los funcionarios. Debo recordar que los dos funcionarios que iban al interior del vehículo resultaron lesionados y por eso hago nuevamente la reflexión: Este clima de violencia que estamos viviendo nos causa daños irreparables", aseveró.

La coronel de Carabineros hizo un llamado a que "las personas no ataquen un vehículo policial en marcha, no sigan con estos desórdenes porque no sólo ponen en riesgo la vida de los conductores policiales sino que también de otras personas".

"Hay videos de personas que vieron que la violencia se estaba desarrollando contra los funcionarios. Carabineros lo que ejerce es fuerza necesaria y proporcional relativa a la violencia que recibe por parte de las personas", argumentó.

Pese a que la institución aseguró que "los vidrios del parabrisas presentan grandes abollones por el lanzamiento de piedras" al momento del atropello, Soza sostuvo que esto es "materia de investigación".

Desde la familia de la víctima hicieron un llamado a bajar de las redes sociales el video del fatal atropello.

Padre de hincha de Colo Colo atropellado por Carabineros: "Esto no fue un accidente" #TuCooperativa https://t.co/TADgvkI8Ll pic.twitter.com/6wiX1H7jfK — Cooperativa (@Cooperativa) January 29, 2020

Gobierno: "Se da en un contexto de ataque violento a un vehículo policial"

Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, lamentó "profundamente" la muerte de Mora y envío "las más sentidas condolencias a sus seres queridos".

Respecto al hecho, indicó que "era un vehículo policial que no correspondía a fuerzas de control de orden público, era un vehículo policial de transporte de caballares y, por lo mismo, el contexto en que se da (el atropello) en un contexto de ataque violento a un vehículo policial".

En línea con lo expresado por Carabineros, hizo un llamado a "terminar con la violencia, la violencia sólo genera dolor y destrucción, y ese contexto de violencia no ayuda a que podamos generar las condiciones para dar la salida, dar solución a los problemas".

Galli dijo que se le pidió a la institución una investigación sumaria y que, como Ministerio del Interior, se colaborará "con todas las instancias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, para que se conozcan las circunstancias que se dieron y se determinen las responsabilidades en caso que así correspondiere".