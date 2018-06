Caso Huracán: Ex jefe de Inteligencia de Carabineros declara por primera vez ante Fiscalía

El general en retiro Gonzalo Blu, ex jefe de Inteligencia de Carabineros, declara este miércoles, por primera vez, en calidad de imputado en el marco de la investigación por la presunta manipulación de pruebas en la Operación Huracán.

Blu llegó antes de las 09:00 horas hasta las dependencias de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI en la comuna de Ñuñoa, en compañía de su abogado Sergio Rodríguez Oro, para comparecer ante el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Ésta es la primera vez que Blu presta declaración en la causa, tras acceder a la carpeta investigativa, luego de que en enero pasado optara por guardar silencio ante la Fiscalía.

"Él, en enero, señala que no va a declarar por ahora, que solicita copia de la carpeta de investigación y una vez que le entreguen la copia de la carpeta, se fija un nuevo día y hora. Entonces, no me puedo defender ni realizar una buena declaración si no conozco el detalle de la investigación", dijo el abogado Rodríguez.

"Una vez que nos entregaron la carpeta de investigación y se produjo este retardo en la audiencia de formalización, como defensa pedimos que se fijara un nuevo día y hora para esta declaración", agregó el jurista.

Fiscalía espera colaboración

Esta diligencia se produce en la antesala de su formalización por asociación ilícita y también otros delitos, fijada para el próximo 9 de julio en Temuco, Región de La Araucanía.

El fiscal Palma expresó además la necesidad de que los involucrados presten declaración en la causa.

"Evidentemente, la idea es que tanto él como las otras personas que están siendo objeto de investigación colaboren con la misma, que entreguen todos los antecedentes que estén a su disposición para poder ser entregados a la Justicia", sostuvo.