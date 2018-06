Caso Huracán: General (r) Blu declaró haber sido engañado y sentirse avergonzado

El general en retiro Gonzalo Blu, ex jefe de Inteligencia de Carabineros e investigado por la presunta manipulación de pruebas en la Operación Huracán, afirmó que se siente engañado y avergonzado por lo que ocurrió.

En entrevista con La Tercera, Blu, que el miércoles pasado declaró en calidad de imputado en el marco de la indagatoria, reconoció que asume "la responsabilidad administrativa, pero en ningún caso penal".

"Me siento engañado por algunos, defraudado por otros y siento mucha vergüenza por lo que ocurrió. Pido disculpas a todos los que fueron afectados. A todos, a todos", expresó.

El ex jefe de Inteligencia de Carabineros es sindicado por la Fiscalía como el líder de la supuesta asociación ilícita que manipuló pruebas para vincular a comuneros mapuche con la quema de camiones en la macrozona sur, por lo que será formalizado el próximo 9 de julio en Temuco, en la Región de La Araucanía.

Al ser consultado sobre si fue alguna vez a un curso en el extranjero de capacitación en tecnología, confesó que "en tecnología, nada", pero que tiene "conocimiento estratégico y lo que se hizo en mi gestión... nunca se había hecho tanto".

Incluso, dijo que se vio involucrado en esta situación "por ser buena persona y creer en mi gente. Ellos eran oficiales especialistas que trabajaron por años en esto".

"Si todos hubieran hecho lo que tenían que hacer, no me habría correspondido a mí hacerlo, no era mi responsabilidad. Si todos los funcionarios y estamentos hubieran hecho lo que correspondía, no habría pasado esto", indicó.

Aunque expresó que "tampoco lo hice. Soy funcionario de derecho público, estoy obligado a hacer lo que dice la ley. Dentro de esos reglamentos, en ninguna parte me corresponde a mí verificar que los protocolos de las unidades operativas, que están cuatro líneas bajo mi mando, funcionaran bien. Sin embargo, yo asumo no haber hecho más allá de lo que me correspondía por ley".

"En febrero concluí que 'Antorcha' no existe"

Sobre la polémica aplicación "Antorcha", creado por Álex Smith -quien también será formalizado el 9 de julio-, Blu sostuvo que "sospecho que es mentira cuando se produce el allanamiento de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Temuco".

"De forma inmediata envío al director de Asuntos Internos. Después tuve la convicción de que era falso cuando dispongo al director de inteligencia policial que coordine con el FBI para que determinara si esta aplicación era o no efectiva. Se coordinó con los personeros del FBI, aceptaron, se oficializó, se le pidieron al señor Smith los códigos fuentes. Después de una semana, el 12 de febrero me informan que no fueron entregados y ahí llegó a la conclusión de que esto no existe. Ante eso solicito mi retiro al general director (Bruno Villalobos), no me lo acepta", declaró.

Incluso, dio cuenta que el ex capitán Leonardo Osses simulaba usar la cuestionada aplicación: "A fines de diciembre llamé al capitán Osses a mi oficina, le pedí que me efectuara una prueba de campo de la aplicación de Smith con dos fonos. Después de dos horas, bajaron dos fotografías de un whatsapp y la explicación es que había mala conexión. Dudé".