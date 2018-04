Caso Huracán II: Fiscal dice que aplicación creada por Álex Smith "no existe"

El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, aseguró que la app "Tubicación" creada supuestamente por Álex Smith y en la que se basó Carabineros para acusar a personas la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina simplemente "no existe".

"Yo ni siquiera digo que es falso; lo que nosotros decimos es que no existe... No existe", dijo a El Mercurio el fiscal Meléndez, quien investiga la presunta manipulación de pruebas en la causa conocida como "Huracán II".

Según el denominado "profesor", ex funcionario civil de Carabineros, la aplicación Tubicación georreferenciaba teléfonos celulares a través de un router, y eso permitió situar a ocho personas a la hora y el lugar del ataque a los camiones, registrado el 28 de agosto de 2017.

"Es intencional"

"Los peritajes que nos entrega la PDI nos indican que el router -la base para detectar los teléfonos, según Smith- no almacena ese tipo de antecedentes, que es lo que nos señalaron en el peritaje. El router no está asociado a los números telefónicos; está asociado a otras cosas, pero no a números telefónicos", dijo Meléndez, quien subrayó la gravedad de esta situación.

Las pruebas falsas "podrían haber conducido a imputar a personas que nunca debieran ser imputadas", dijo, y consultado por si, en su opinión, hubo dolo en esta situación, respondió: "Desde el momento en que nos entregan los reportes y formalizamos a estas personas como autores de estos eventuales ilícitos, nosotros entendemos, absolutamente, que es intencional".

La causa será traspasada al fiscal Palma

Meléndez confirmó además que "en los próximos días la causa (Huracán II) será traspasada al fiscal (Carlos) Palma", quien lidera la investigación de todas las aristas de manipulación de pruebas en el caso "Huracán I", donde fueron acusados comuneros ligados a la CAM.

"Existen coincidencias con las investigaciones que lleva el fiscal Palma. También similitud en las defensas y que los hechos guardan relación entre ellos, lo que se traduce en las declaraciones que hay que tomar y otras diligencias. Es más viable, factible y serio que lo lleve un solo fiscal regional y que no empecemos entre dos o tres fiscales regionales a repetirnos las diligencias", explicó.