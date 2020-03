CDE se querelló contra Javiera Blanco y generales Eduardo Gordon, González Jure y Bruno Villalobos

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de tres ex generales directores de Carabineros y la ex ministra Javiera Blanco, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos en relación con el uso de gastos reservados de la institución uniformada.

La acción legal, por el delito reiterado de malversación de caudales públicos y de falsificación y/o uso de instrumento público falso, incluye a los ex directores Eduardo Gordon (2008-2011), Gustavo González Jure (2011-2015), y Bruno Villalobos (2015-2018).

Entre los 16 nombres mencionados en la querella están también los ex directores de Finanzas y generales (r) Iván Whipple y Flavio Echeverría.

La otrora ministra era consejera del CDE entre febrero de 2017 y octubre de 2018, cargo al que renunció mientras se encontraba involucrada en tres investigaciones penales: por irregularidades en el programa Ascar, en el caso Sename; por la contratación de asesores en Gendarmería y por un supuesto mal uso de gastos reservados de Carabineros.

En esta última, existe un testimonio que acusa que la otrora ministra recibió un "sobre con dinero" cuando era subsecretaria de la institución, en el primer mandato de Michelle Bachelet.

En 2017, Blanco insistía en que no ha recibido "nunca un sobresueldo" de la policía uniformada y que tampoco tuvo gastos reservados.

Blanco insiste: Nunca he recibido gastos reservados

Tras ser informada sobre esta acción judicial, Blanco manifestó que "como permanentemente lo he hecho, y sin duda alguna, seguiré colaborando con la justicia para llegar a la verdad, a esa verdad tan necesaria, sobre todo por estos días".

"Tal como lo he señalado anteriormente nunca he recibido gastos reservados y así lo he hecho saber en la causa", insistió.

La ex ministra aclaró que "haber presentado mi renuncia al CDE en su momento, precisamente fue en la línea de la transparencia para que el organismo pudiera ejercer todas las acciones que estime necesarias".

Respecto a los ex generales directores, existen listas -entregadas por Flavio Echeverría y otros imputados- con movimientos de dinero con los nombres, grados, cargos y valores recibidos por ex oficiales de Carabineros, algunos de ellos relacionados con el uso de gastos reservados desde 2007.

En el marco de la causa por presunto lavado de activos con gastos reservados, en febrero pasado se conoció que la PDI revisó el patrimonio de Villalobos, González Jure y Gordon, de las esposas de los tres, y también el de la ex ministra Blanco, para buscar determinar la justificación económica de sus patrimonios.