Defensa de Yáñez presentó un recurso de amparo en contra del Ministerio Público

La defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, presentó un recurso de amparo preventivo en contra del Ministerio Público, con la finalidad de evitar la formalización fijada para el próximo 7 de mayo, cuando se le imputará el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, hechos ocurridos durante el estallido social.

En el escrito ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado Jorge Martínez señaló que el Ministerio Público "ha dirigido una feroz persecución penal en contra de la Institución de Carabineros de Chile en relación con los hechos ocurridos en el país a contar del 18 de octubre de 2019. Lo anterior, ha redundado en cientos y miles de persecuciones penales en contra de sus funcionarios; las que después de casi 5 años de ocurridos los hechos, han determinado la existencia de solo 45 carabineros condenados a nivel nacional".

Asimismo, se apunta al fiscal Xavier Armendáriz, jefe metropolitano Centro Norte, y la persecutora Ximena Chong, quien encabeza la Unidad de Alta Complejidad de esa jurisdicción.

"Ambos fiscales a cargo de la investigación han demostrado un evidente sesgo y parcialidad en la tramitación de esta causa, razón por la cual, como Jefe Superior del Servicio, mi representado ejerció derecho a guardar silencio en la investigación, puesto que no existe ninguna garantía de objetividad e imparcialidad", acusó el jurista.

Asimismo, añadió que "se han sucedido una serie de arbitrariedades que han afectado el derecho constitucional del Sr. Yáñez a un debido proceso y que amenazan directamente su libertad personal y seguridad individual".

También se apuntó a que está "perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual" del jefe policial "por actos administrativos inconstitucionales e ilegales cometidos por el Ministerio Público".

La defensa pidió "se dé conocimiento de los hechos puntuales y determinados por los que pretende formalizar con señalamiento de lugar, día y hora" y, considerando el millar de casos nuevos, de los que fueron informados el 20 de marzo "que se otorgue un plazo razonable para preparar la defensa material".

La última jornada, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó nuevamente su solicitud de suspender la audiencia de formalización.

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte también formalizará cargos contra su antecesor, Mario Rozas -que también recurrió al TC, sin éxito-, y al exsubdirector Diego Olate por los mismos delitos.

Desde la derecha, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) afirmó que "el general Yáñez y todos los carabineros de Chile cuentan con el respaldo irrestricto e incondicional de las bancadas de Chile Vamos".

El parlamentario gremialista aseguró que el jefe policial "está usando todas las herramientas jurídicas para intentar zafar de una persecución injusta de fiscales que lo persiguen por ser la cabeza de Carabineros y por ninguna otra razón que por ser la cabeza de Carabineros".

"Esperamos que la justicia acoja el recurso de amparo del general Yáñez para que se posponga esa formalización injusta", agregó.

QUERELLANTE: YÁÑEZ BUSCA PRIVILEGIOS

El abogado querellante en la causa contra Yáñez, Luis Mariano Rendón, dijo que la decisión del TC "es lo que correspondía, porque no existe ningún peligro real para las garantías procesales".

"Lo que está pretendiendo la defensa del general Yáñez es que se le otorguen privilegios", planteó el académico de la Universidad de Chile.

Respecto a los pasos siguientes, Rendón señaló que "el tribunal le dio trámite al requerimiento y, por lo tanto, se va a pronunciar sobre el fondo. Para eso van a haber alegatos de todas las partes. Lo que se ha rechazado hasta ahora era una medida cautelar, una petición accesoria, y lo que puede resolver el TC es acoger o rechazar el fondo de la solicitud. Si la acoge, tendría que quedar nulo todo lo obrado en el proceso penal".

CRITERIO TOHÁ "ES GENERAL", DICE VALLEJO

Por parte del Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, reiteró que el criterio Tohá -el planteamiento que hizo la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto a que personeros que deban enfrentar procesos ante la justicia tienen que dejar sus cargos "para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones"- aplica sobre el jefe de Carabineros al ser una disposición "general".

"Es un criterio general que no está pensado para un caso en específico, sino que es un criterio político y no es un criterio procesal, también lo hemos dejado muy claro. Nosotros no juzgamos y no hacemos juicios anticipados; solo nos interesa que las instituciones puedan seguir funcionando correctamente y para eso efectivamente quienes están a cargo de esas instituciones no debiesen tener mayores distracciones, en este caso, una formalización", indicó la portavoz de La Moneda.

"No vamos a entrar en el detalle de si es una hora antes, durante o después, pero es un criterio político general y, obviamente, cuando se efectúe, van a conocerlo en su debido momento", acotó la titular de la Segegob.