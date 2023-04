Defensor preguntó por pista sobre el Audi que se investigó apenas ocurrió el crimen del carabinero Palma

El defensor de Ovimarlixion Garcés, Arturo Vergara, se preguntó en la audiencia de formalización, por qué la Fiscalía "abandonó" la arista respecto a la búsqueda de un vehículo marca Audi, modelo A3, apenas ocurrió el crimen del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma.

El pasado 5 de abril, pasadas las 21:00 horas, la policía uniformada inició una frenética búsqueda para dar con los responsables de los disparos que dieron muerta al mártir de Carabineros. En esos minutos, la institución difundió a los medios que seguía la pista de un Audi A3 que, según dijeron, había estado en el lugar del crimen.

Sin embargo, el Ministerio Público -al día siguiente- expuso que dos vehículos, un Chevrolet Sonic azul y un Nissan Versa de color burdeo, habían sido ubicados por testigos en el lugar donde se disparó a al carabinero.

Hoy, en la audiencia de la formalización, el defensor Arturo Vergara se opuso a la prisión preventiva porque "justamente, para la imposición de la medida cautelar de la intensidad, de la gravosidad que se está solicitando, se deben tener antecedentes más que exigentes".

"En cuanto a la participación de mi representado no se han esgrimido antecedentes, no han sido puestos a disposición del conocimiento del tribunal, que den clara cuenta de la participación de mi representado en los hechos imputados", sostuvo.

El defensor remarcó que "la gravedad de los delitos que han sido investigados exigen una investigación y una rigurosidad mayor. Ha existido una conmoción, una connotación pública, en cuanto a estos hechos que entiende esta defensa que requieren, justamente, de esta mayor rigurosidad al momento de investigar y de presentar antecedentes con las consecuencias que éstas traen".

"Esto -enfatizó- no ha ocurrido. Tenemos, a juicio de esta defensa, una investigación con antecedentes que son poco corroborables entre si, que presenta mayormente elementos indiciarios de participación, todos muy distantes de un estándar de una investigación que esta entidad debiese revestir".

El defensor de Garcés expuso que "un ejemplo de esto es que existieron en un inicio diversas líneas investigativas y, a juicio de esta defensa, hubo un abandono de una línea investigativa que era relevante. Esto es que, junto a los relatos de testigos presenciales de civiles que fueron expuestas por el Ministerio Público, existe también una declaración de un funcionario policial que es el único funcionario policial que señala haber presenciado los hechos".

Vergara destacó que "este funcionario señala haber presenciado como un auto gris oscuro, de marca Audi modelo A4, es quien realiza los disparos desde la ventana del copiloto. Más aún, horas más tardes se recibe el llamado al nivel 133 señalando, con nombre y apellido, quién era el dueño de este auto y se señala de manera textual que es el que trasladaba a quienes habían disparado al carabinero".

El abogado resaltó que el testigo dio "una dirección específica en la comuna de La Pintana. Se concurre a este domicilio y no se encuentra dicho vehículo. Luego de eso, en la carpeta investigativa no existe antecedente alguno de que se haya continuado con alguna diligencia en cuanto a este antecedente, a juicio de esta defensa, bastante importante.

"No es un antecedente cualquiera. Es un antecedente proporcionado, por lo que podríamos considerar, un testigo experto (el carabinero), testigo presencial de los hechos", sostuvo tras lo cual enfatizó que "ese es sólo un ejemplo de lo que han encotrado estas defensas en esta investigación".

El fiscal Felipe Olivari, casi al cierre de la audiencia, respondió al defensor Vergara manifestando que "se siguieron cada una de las líneas investigativas de esta causa".

Olivari sostuvo que "él (el defensor) dice que acá hay diversas líneas investigativas que estaban abiertas y que nunca se investigaron. Se investigaron todas, acá había miles de líneas investigativas. Efectivamente ingresamos a domicilios en La Pintana, en Talca, toda la información que nos llegó -tanto a la Fiscalía como a Carabineros- se siguieron".

El persecutor agregó que "se hicieron averiguaciones, se tomaron declaraciones, se levantó una cantidad innumerable de videos y las fuimos descartando porque no teníamos evidencias o porque eran falsas".

"Por ejemplo, lo de La Pintana era falso. Decían que estaban ahí escondidos, que eran unos chilenos, que esos eeran los que habían ocupado el Audi desde donde se había disparado", añadió.

"Hay un funcionario policial que declara, que dice que es un Audi, pero hay cinco testigos presenciales, más los videos, más todo, que apunta a que era el Chevrolet Sonic azul. Obviamente esa diligencia se realizó igualmente, pero se descartó porque no tenía ningún tipo de asidero", puntualizó.

El tribunal dejó en prisión preventiva a los tres detenidos en la investigación, Luis Lugo, David Fuentes y Ovimarlixion Garcés, este último formalizado directamente por el crimen del carabinero.

En la audiencia, el fiscal Felipe Olivari expuso diversos videos, fotografías y hasta gráficas para sostener la formalización de los tres detenidos.

