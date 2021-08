Delgado rechaza sustituir a Carabineros: Su historia no se puede borrar de un día para otro

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, volvió a rechazar la decisión de la Comisión de DDHH de la Convención Constitucional de sustituir a Carabineros de Chile por una policía dirigida por civiles, propuesta que todavía debe pasar por el pleno del órgano.

"Una de las cosas que más nos pide la gente cuando recorremos Chile son más carabineros; no nos piden menos carabineros, ni menos vehículos, ni menos comisarías", remarcó el jefe de gabinete.

Delgado añadió que "Carabineros tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro", y llamó a "tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto a veces político, pero no se entiende la historia de Carabineros ni en qué proceso estamos ahora, que es de reforma, no de refundación".

Asimismo, se preguntó que en el caso de terminarse la institución, "¿Quién reemplazaría a Carabineros? ¿Otras personas? ¿Quiénes son?". "Un carabinero solo se puede reemplazar por un mejor carabinero, y en eso estamos, estamos trabajando en el proceso de reforma con miras al carabinero del centenario del año 2027, manteniendo lo positivo de la institución", remarcó.

Por su parte, el general director, Ricardo Yáñez, coincidió con Delgado en que desde que asumió en el cargo, "he estado en diferentes localidades del país, me he reunido con las autoridades locales, y ninguno me ha pedido que cierre un cuartel o que elimine a los Carabineros donde están".

"Solo quiero decirle al país que vamos a seguir trabajando con el compromiso que hemos hecho durante estos casi 100 años, y que de los errores también hemos aprendido", dijo, agregando que "las vías que han entregado más de 1.200 carabineros en el cumplimiento del deber es el reflejo de una institución comprometida con su patria, con su país y de los errores también hemos aprendido".

Por su parte, el constituyente Manuel Woldarsky (Lista del Pueblo, distrito 10) explicó que esta decisión "propone la sustitución de la institución de Carabineros por una institución que no sea militarizada, que no discrimine entre oficiales y suboficiales y, lo más importante, que tenga una doctrina y una ejecución de su trabajo basada en el respecto irrestricto a los derechos humanos de todos".

Finalmente, en la Convención, la machi Francisca Linconao abogó a Carabineros a estar vigilando el entorno tras ser increpada el pasado viernes.

INDH ABOGA POR REFORMA INTEGRAL

Según el texto aprobado, la nueva entidad pública ejercería la función policial bajo dependencia y control civil, con enfoque ciudadano, desmilitarizado y carrera funcionaria de escalafón único, y sometería su doctrina, políticas y el cumplimiento de su labor al respeto irrestricto a los derechos humanos.

El director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, indicó que su órgano estima que "se requiere una reforma donde hay que analizar su doctrina, su estructura, su cultura y los mecanismos de formación y capacitación en derechos humanos, y también todo lo que dice relación con la selección, ascenso y retiro" de los funcionarios.

Por otra parte, frente a las declaraciones del candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, quien dijo el fin de semana que "no por la excusa de los derechos humanos no se va a cumplir el rol de mantener el orden público", Micco comentó que "el orden público que no garantiza los derechos humanos es un desorden".

"El orden público está al servicio de los derechos humanos, y si bien el Instituto no participa en el debate político, queremos que hayan pronunciamientos claros en materia de derechos humanos", enfatizó.

En esa línea es que este lunes, el consejo del INDH se puso a disposición de la mesa directiva de la Convención, y le propuso firmar un convenio para trabajar en verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, e impulsar lo que a su juicio debe contener la nueva Carta Fundamental en esta materia.