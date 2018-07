Ex general director de Carabineros reconoció que no había control sobre gastos reservados

El ex general director de Carabineros Eduardo Gordon reveló que no había control ni cuentas respecto a los gastos reservados de la institución, ya que no existían instrucciones "por escrito sobre el uso".

"A su consulta sobre si pedí rendición del uso del dinero de gastos reservados, respondo que ningún general, en mi período, rindió ninguna clase de cuentas", dijo el ex uniformado en su declaración ante la fiscal de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte Macarena Cañas, el 8 de agosto de 2017, según publicó hoy El Mercurio.

Desde 2008 "recibí la institución sin que nadie me pudiese entregar el cargo, dado el accidente fatal del general director (José) Bernales, dentro de una situación alterada, lo que me significó hacerme cargo de la institución en un momento crítico y en el contexto de múltiples dificultades", explicó Gordon.

"Un millón mensual, en efectivo, para gastos reservados"

El imputado indica también la forma en que tuvo acceso a este tipo de recursos en su cargo de general y que, al asumir como subdirector en 2007, "recibí de manera mensual aproximadamente un millón, o un poco más, en efectivo, por concepto de gastos reservados; me los traía a mi oficina el general (Iván) Whipple", agregó.

"No recuerdo cómo estaban establecidos los gastos reservados. Recuerdo que en el año 2009 Whipple me trae una propuesta en un papel tipo oficio con la identificación de las altas reparticiones y reparticiones, y una cantidad de dinero en moneda nacional asignada a cada una, a lo cual yo le decía que conforme", relató.

"Actué de buena fe"

El general (r) afirma que verificaba que la cantidad de recursos "coincidiera con el monto total de los recursos que entrega Hacienda por este concepto", sin embargo, advierte que no había una fiscalización respecto del gasto de estos fondos. "A su consulta sobre por qué no firmé ni pedí que se firmara la entrega de tales recursos, estimo que actué de buena fe", dijo.

Además, puntualiza en su declaración: "Yo no desarrollé un protocolo formal para la entrega o distribución de los dineros de gastos reservados, pues entendí que ese era el procedimiento que existía".