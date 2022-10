Excapitán denuncia que fue dado de baja de Carabineros por investigar a hijo del general Nash

Un excapitán de Carabineros denunció que fue dado de baja de la institución luego de que entre 2014 y 2015 llevara adelante una investigación por contrabando de vehículos en contra de Sebastián Nash, hijo del general Claudio Nash.

Un informe al que tuvo acceso Cooperativa Regiones da cuenta de que la institución conocía los movimientos de Sebastián Nash y sus vínculos con una organización dedicada al contrabando de vehículos en el norte del país, lo que gatilló una investigación de la SEBV, cuyo jefe de unidad denunció que fue dado de baja al detectar la participación del hijo del exgeneral.

El ahora exuniformado, quien pidió mantener su identidad bajo reserva, relató que "la unidad mía era de la División de Inteligencia, por ende, llegó a oídos de la Dipolcar de Iquique donde se constituyeron en mi oficina y me preguntaron por un carabinero que estaba participando en esta organización y yo le comenté a la gente de la Dipolcar que no tomaran ninguna medida administrativa porque yo estaba en pleno proceso judicial de investigación y ellos sacaron información, de mala manera conmigo, y me preguntaron si yo tenía algo contra el hijo del general Nash".

"Efectivamente, yo compartí información porque eran del área inteligencia, confiando en todo momento y ellos se lo hicieron saber al general Nash", agregó a Cooperativa Regiones.

El oficial indicó que tras ello fue sacado de la unidad especializada y fue enviado como subcomisario a Pozo Almonte y luego fue dado de baja de la institución en mayo de 2015. En tanto, el suboficial con el que llevaba la indagatoria fue trasladado a una subcomisaría en Parral y luego a un retén fronterizo en Calama.

Además, Cooperativa Regiones accedió al relato de un funcionario activo de Carabineros quien declaró que la baja del capitán se debió a un montaje con el propósito de apartarlo de la indagatoria, cuyos antecedentes están ahora en manos de la Dirección General de Carabineros y del Ministerio del Interior.

El capitán fue dado de baja e investigado por el delito de cohecho. La Corte Marcial, por fallo unánime, desechó los cargos.

Hoy Nash nuevamente está involucrado en un caso policial luego de que la PDI lo detuviera el fin de semana, tras ser individualizado como "punta de lanza" de una organización criminal conformada por ciudadanos colombianos, que pretendía comercializar una importante cantidad de droga que sería trasladada desde Pozo Almonte a la zona central de nuestro país.