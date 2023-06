Exsargento formalizado por parricidio frustrado se fugó desde tenencia en Valdivia

Un exsargento de Carabineros que había sido formalizado por el delito de parricidio frustrado se fugó desde la tenencia donde se encontraba recluido en la comuna de Valdivia.

Según publicó La Tercera, la institución policial confirmó la fuga, ocurrida desde la tenencia Los Jazmines, donde Luis Mancilla se encontraba cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2020, cuando el funcionario policial se trasladó hasta la comuna de Los Ángeles, lugar donde compró combustible para rociarlo en el automóvil familiar y posteriormente encenderlo, bloqueando la única salida de la vivienda.

Este ataque causó quemaduras en el rostro de su expareja, mientras que el sujeto se dio a la fuga, siendo detenido en la comuna de Río Bueno.

La víctima de este hecho, Yanet León, aseguró sentirse atemorizada y criticó que "esta justicia de mierda en Chile de nuevo me falló".

"Me acabo de enterar de que la persona que hace dos años y medio viajó a matarme junto a mis pequeños hijos, se escapó. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque estoy aterrada. Muerta de miedo, otra vez. Necesito que lo encuentren. Carabineros no se ha comunicado conmigo, mandaron a una patrulla a cuidarme mi casa, pero no puedo ir a comprar, mis hijos los tengo escondidos, obviamente por razones de seguridad, no puedo decir dónde", relató en un video publicado en redes sociales.