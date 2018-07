Fiscal caso Huracán: Aquí hay una organización con un plan para cometer delitos

El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien lleva adelante la investigación por el denominado caso Huracán, aseguró que a su juicio existe un grupo que contaba con un plan para cometer delitos y además imputárselos a comuneros mapuche.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el persecutor detalló que en este caso no hay errores como han planteado las defensas ni simples negligencias.

"Hay muchas personas que han hablado de errores, yo creo que hay errores, pero no son los errores que el Ministerio Público está formalizado, estas son evidentemente conductas delictivas, dolosas, de un grupo de personas para cometer delitos", aseveró.

"No se trata simples errores administrativos, no se trata de simples negligencias del punto de vista de las cadenas de mando, aquí existe una organización con un plan delictivo y que han cometido acciones delictivas de manera sistemática", añadió.

Para este jueves se espera que el Juzgado de Garantía de Temuco defina las medidas cautelares que pesarán entre otros contra el general (r) Gonzalo Blu, el ex capitán Leonardo Osses y Álex Smith tras las formalizaciones que se han desarrollado durante esta semana.

En el detalle de los delitos imputados, el fiscal mencionó falsificación de pruebas, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, entre otros.

"Existe una organización, un grupo de cuatro personas -el ex general Blu, el ex mayor (Patricio) Marín, el ex capitán Osses y el 'Profesor' Álex Smith- que tenían como plan delictivo cometer delitos de falsificación y obstrucción, inventar conversaciones entre supuestos comuneros con la finalidad de imputarles responsabilidad en delitos de incendio y delitos terroristas, para eso cometieron delitos de falsificación y obstrucción a la investigación y se les ha formalizado por la asociación respectiva y por los delitos cometidos por esta asociación", comentó el fiscal Palma.

Sobre las eventuales condenas, Palma dijo que los hechos revisten características penales por lo que los principales imputados arriesgan penas de cárcel.

"Al ex general Blu se le están imputando ocho delitos -asociación ilícita, obstrucción reiterada y falsificación de instrumentos públicos reiterados- todas con penas de crímenes, estamos hablando que tienen un piso mínimo de cinco años y un día y podrían estar en alrededor de 13 a 15 años de privación de libertad", afirmó.

Por otro lado, "al ex capitán Osses se le están imputando 10 delitos y la pena es básicamente la misma, y en el caso del señor Smith son 11 delitos y la pena es un poco superior".

Fiscal no descartó eventual formalización a Villalobos

Consultado sobre una eventual formalización contra el ex general director de Carabineros Bruno Villalobos, Palma no descartó "ninguna posibilidad".

"Esta es una investigación que está partiendo del punto de vista de la formalización, el tribunal nos entregará hoy un plazo para la investigación formalizada y dentro del marco de esta investigación no descarto ninguna posibilidad, es decir, no descarto nuevas formalizaciones ni descarto nuevas imputaciones en contra de otras personas distintas a las que hoy han sido formalizadas", expresó.

Defensa al fiscal Abbott

Por otro lado, en cuanto a la solicitud de destitución presentada ante la Corte Suprema en contra del fiscal nacional Jorge Abbott, el persecutor admitió que la situación también es un cuestionamiento a la labor de todos los fiscales, pero que considera que las acusaciones en su contra no falsas.

"Creo que la imputación carece absolutamente de fundamento, se habla de una doctrina de impunidad del fiscal nacional y eso es absolutamente falso", dijo el persecutor en respaldó a su jefe directo.

"Ustedes han presenciado investigaciones de rigor con profundidad como esta misma del caso Huracán, investigaciones que se caracterizan por la severidad, por el rigor, porque es la ley la que conduce la investigación y por tanto afirmaciones de este tipo carecen de fundamento", concluyó.