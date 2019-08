Fiscalía reformalizará a ex general Gordon por desvío de dineros para compras personales

Como parte de la arista gastos de representación del fraude de Carabineros, el fiscal Eugenio Campos reformalizará por malversación de caudales públicos al general en retiro Eduardo Gordon, quien encabezó la institución entre 2008 y 2011, además de a su ex jefe del Departamento de Relaciones Públicas, el general en retiro Jorge Serrano.

En marzo de 2018, la Fiscalía estableció que ambos desviaron 21 millones de pesos de Carabineros para comprar artículos personales y regalos que nunca llegaron a su destino. Ahora, el monto de lo malversado bordearía los 70 millones y se sumará a los formalizados la mayor Marcela Cuevas Muñoz a quien encargaban comprar los obsequios.

El abogado defensor de Gordon, Leonardo Battaglia, aseguró que están tranquilos y que "el general director no ha cometido ningún ilícito y menos aquel que le imputa la Fiscalía. Se trata de la misma calificación jurídica y que, por ende, no debería haber ninguna alteración en lo que se refiere a las medidas cautelares que actualmente pesan respecto del ex general director".

"Así que nosotros vamos a comparecer, concurrir y prestar toda la colaboración, como lo hemos hecho, a la espera del correspondiente juicio al objeto de acreditar nuestra total falta de participación y la inexistencia del hecho punible que se le imputa", agregó.

"No son casos puntuales"

Desde la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que revisó el caso de fraude en Carabineros, el parlamentario Leonardo Soto (PS), aseguró que "no son situaciones aisladas o casos puntuales. Es más bien una práctica reiterada en los generales directores de Carabineros a lo largo de décadas".

Según Soto, los generales "se sentaban en sus sillones y ostentaban sus cargos e inmediatamente pasaban a utilizar una cantidad enorme de recursos públicos que finalmente terminaban en beneficio propio".

"Ellos utilizaban los gastos de representación para uso doméstico, para comprarle regalos a amigos, a familiares o, simplemente, a través de regalos ficticios obtenían un provecho personal de fondos públicos que eran de todos los chilenos", agregó.

La audiencia de reformalización se fijó para el próximo 6 de septiembre a las 09:00 horas y en paralelo, la Fiscalía pidió ampliar el plazo de investigación por diligencias pendientes, incluyendo diversos requerimientos de información.