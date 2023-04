"Gatillo imposible": Oposición critica proyecto del Gobierno que regula el uso de la fuerza

El proyecto de ley sobre reglas de uso de la fuerza para las policías presentado por el Gobierno ingresó al Congreso y, desde la oposición, acusan que es una iniciativa de "gatillo difícil o imposible", mientras el oficialismo pide voluntad para avanzar en la materia.

La iniciativa tiene una función de complementariedad respecto de la nueva Ley Naín-Retamal, y su objetivo es fijar los principios por los cuales Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas -en la excepcionalidad de realizar labores control del orden público-, deben guiarse al momento de usar sus armas.

Asimismo, pretende regular los protocolos policiales bajo principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad. En su formulación, toma los actuales estándares del uso de la fuerza, los actualiza e incorpora recomendaciones de distintos organismos internacionales.

"AMARRADOS DE PIES Y BRAZOS"

Desde la oposición criticaron la propuesta y el diputado Jorge Alessandri (UDI) señaló que "evidentemente estas RUF (reglas de uso de la fuerza) de la ministra Tohá fueron escritas después de la reunión con el Frente Amplio, fueron escritas después de que las dos almas del Gobierno no pudieron ponerse de acuerdo".

Señaló que estas reglas de uso de la fuerza "no son para el momento actual de Chile", marcado por una crisis de seguridad que reconoce como tal el propio Ejecutivo.

"Ya que a la ministra Tohá le gusta ponerle nombre a las leyes, yo le propongo un nombre para éste: en vez de 'gatillo fácil', que ésta se llame 'gatillo difícil' o 'gatillo imposible'", señaló el RN Andrés Longton.

"Hoy día nuestras policías y las Fuerzas Armadas van a tener un chaleco de fuerza, van a estar amarradas de pies y de brazos para poder actuar", aseguró el parlamentario.

"SE HA TENIDO A LA VISTA LA NORMATIVA INTERNACIONAL"

Desde el oficialismo, en tanto, la diputada Gael Yeomans (CS) dijo que esta iniciativa es producto "de un amplio debate, en el cual participaron los parlamentarios y parlamentarias de todos los partidos políticos, donde se tuvieron a la vista proyectos de ley que el mismo sector de Chile Vamos presentó, y además se han tenido a la vista la normativa internacional, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también las recomendaciones que ha hecho la ONU".

"Esto no es retroceder; al contrario, es modernizar, y yo esperaría que tuvieran más voluntad para avanzar en esta materia, porque ahí se ve que al parecer no les interesa tanto avanzar en materia de seguridad cuando no están de acuerdo", dijo Yeomans.

El proyecto de ley, que actualmente no cuenta con urgencia, será discutido en las comisiones de Constitución y Seguridad de la Cámara Baja unidas, mientras que desde la oposición ya confirmaron que presentarán indicaciones.