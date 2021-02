General Yáñez admite "incomodidad" por dichos de Rubilar sobre refundación de Carabineros

No cayó bien en Carabineros el que la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se mostrara abierta a "refundar" la institución en medio de nuevas investigaciones por presunta brutalidad policial en Panguipulli y en Pedro Aguirre Cerda.

Así lo hizo saber el general director, Ricardo Yáñez, al contactar vía telefónica al Ministerio del Interior, manifestando la "incomodidad" del Alto Mando por los dichos de la secretaria de Estado en una entrevista del miércoles, consignó El Mercurio.

Rubilar afirmó en Radio ADN que "soy una convencida, y el Presidente lo sabe, de que sería vital tratar de tener una reformulación, una suerte de refundación de Carabineros", postura que causó "sorpresa" en los grupos de Whatsapp que comparten los generales.

De hecho, Yáñez coincidió con sus colegas del Alto Mando, que según el matutino, fundó su molestia, en primer lugar, en que una ministra hable de una "refundación" cuando la policía tendría desde el comienzo "la mejor voluntad" para implementar la reforma que se está impulsando desde el Gobierno.

No solo se trata de algo que el director expresó en cuanto reemplazó a Mario Rozas en el cargo en noviembre pasado, sino que el resto de los generales asegura que sus "acciones han acompañado las palabras", en relación con los cambios hechos a los protocolos que rigen el actuar policial durante las manifestaciones.

Pero también "incomodó" a la plana mayor que fuese la titular de Desarrollo Social, ministerio que no tiene injerencia en el orden público, quien cuestionara a Carabineros, estimando que sus declaraciones no valoran los esfuerzos realizados en los últimos meses.

Según el diario, desde Interior dijeron al general Yáñez que "no se preocupara", en razón de que la opinión de Rubilar no representa la posición de La Moneda, garantizando incluso que el respaldo del Presidente Piñera no considera "algún tipo de refundación".