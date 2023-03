General Yáñez en el funeral de la carabinera Olivares: "Hasta cuándo debemos doblegarnos ante el dolor"

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, anunció el ascenso póstumo de la mártir Rita Olivares de sargento a suboficial mayor "como un reconocimiento póstumo a su acción heroica, de vocación, compromiso y entrega por la patria".

Asimismo, Yáñez informó que la Tenencia de Carabineros de El Belloto cambiará su nombre y será "a partir de los próximos días la Tenencia Suboficial Mayor Rita Olivares Raio, como un testimonio y recuerdo permanente para toda la comunidad".

Además, el General Yáñez anunció el cambio de nombre de la Tenencia El Belloto para, en los próximos días, ser la Tenencia Suboficial Mayor Rita Olivares Raio, como recuerdo y testimonio permanente para la comunidad. pic.twitter.com/od3vZfd6UW — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 28, 2023

Este mediodía se llevó a cabo la misa fúnebre de la mártir número 1.232 de Carabineros, hasta donde llegó el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá; el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y el fiscal nacional Ángel Valencia.

En un emotivo discurso, el general Yáñez expresó que "una vez más Chile pierde a un carabinero. Esta vez a una mujer chilena y madre. Una vez más nos reunimos para despedir y llorar a una mujer de bien, son los momentos que no desearíamos tener que vivir. Son injustos, pero quiero afrontarlos frente a ustedes".

"Esta profesión de servicio público está reservada sólo para personas con un profundo sentido de educación y amor por nuestra patria; pocos son los que están dispuestos y deciden jurar ante la bandera rendir la vida, si fuese necesario, por los demás. Qué distinto sería si todas las personas tuvieran esa convicción", dijo, agregando que la ahora suboficial "dio su vida por estar donde la ciudadanía necesitaba que estuviera. Rita no dudó un minuto en acudir donde los vecinos necesitaban a sus carabineros. Ella estuvo ahí, enfrentó su destino y eso es lo que marca la diferencia. Eso es ser carabinero".

[Fotos] Con la presencia del Presidente Boric y el general Yáñez se realiza emotiva misa fúnebre de la sargento Olivares #CooperativaContigo https://t.co/mI78TR7FIc pic.twitter.com/06UPj7LM7X — Cooperativa (@Cooperativa) March 28, 2023

Yáñez también recordó al suboficial mayor Álex Salazar, quien falleció en un operativo en el centro de Concepción. "Reconozco que no ha sido fácil, porque no es fácil tener que despedir a dos carabineros en sólo 12 días. No hay tolerancia para esta impotencia y rabia que siento en estos momentos. Hasta cuándo debemos doblegarnos ante el dolor, son preguntas que surgen desde el alma", recalcó.

Finalmente, la máxima autoridad de Carabineros apuntó que "hay que reflexionar sobre la realidad que estamos enfrentando. Como general director, como carabinero, haré todas las gestiones que deba hacer con el fin de hacer de Carabineros una institución más profesional, más presente y más cercana, pero al mismo tiempo, en mi rol como carabinero a cargo de esta institución, estaré en todas las instancias que sean necesarias para contar con más herramientas y normativas que permitan a mis carabineros hacer su trabajo de forma tranquila y segura".

"Son muchos los actores que debemos estar y trabajar unidos para combatir la delincuencia, y ninguno puede restarse", concluyó.