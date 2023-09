Gobierno lamentó muertes de carabineros en Calle Larga: "Estaban cumpliendo su deber"

Este lunes por la mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lamentó las muertes del suboficial Alejandro Guerrero y el sargento primero Raúl Villegas, los dos carabineros que murieron tras ser colisionados por un conductor aparentemente ebrio -también perdió la vida- y que escapaba de la policía en la comuna de Calle Larga, en la Región de Valparaíso.

Los nuevos mártires de la institución, ambos padres, contaban con condecoraciones e incluso uno de ellos -Guerrero- trabajó en La Moneda, en el Grupo Guardia de Palacio, por siete años.

"Lo primero que quiero transmitir son las condolencias del Gobierno, primero a las familias y en segundo lugar a la institución de Carabineros de Chile, por el lamentable fallecimiento de dos funcionarios de Carabineros que, como es de conocimiento público, fallecieron en el cumplimiento de su deber, tratando de detener a alguien que colocaba en riesgo la vida de las personas", dijo Monsalve en una rueda de prensa en la sede presidencial, luego de una nueva reunión con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), con la finalidad de garantizar la seguridad en las actividades que se realizarán por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

En la colisión también resultaron lesionados de gravedad un carabinero de la patrulla colisionada y otras dos ocupantes de la camioneta que los impactó: la esposa y la hija del conductor.

Respecto al estado de salud del policía herido, Monsalve confirmó que fue trasladado en helicóptero al Hospital de Carabineros, en Santiago. "Deseamos que pueda, a partir de los procedimientos médicos, recuperarse de sus lesiones", expresó.

DINÁMICA DEL INCIDENTE "ES MATERIA DE INVESTIGACIÓN"

Consultado por la dinámica del incidente, el subsecretario se limitó a señalar que "la situación particular en la que se produce el hecho es materia de investigación y por supuesto también va a ser materia de análisis al interior de Carabineros de Chile. No me quiero pronunciar previamente porque sería completamente prematuro".

Agregó que "hay veces que las personas pueden planificar cómo van a actuar en un procedimiento policial y otras veces los hechos no permiten esa planificación; por lo tanto, creo que sería prematuro pronunciarse".

"Creo que, por ahora, lo que importa es que Carabineros de Chile estaba cumpliendo con su deber, buscaba detener a una persona que conducía en estado de ebriedad, lo cual es evidentemente algo que coloca en riesgo la vida de personas civiles y en ese marco se da la acción de Carabineros de Chile", indicó la autoridad.

Asimismo, declaró que "aclarar las circunstancias de por qué Carabineros estaba dentro del vehículo será parte del procedimiento de investigación".

Sobre el conductor que protagonizó el incidente, Monsalve detalló que "la información de la que disponemos es que la persona tenía múltiples antecedentes por conducir en estado de ebriedad y también tiene que ser parte de la investigación que se va a llevar a cabo".